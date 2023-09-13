Як і Путіна, судитимуть на трибуналі: Європарламент закликав МКС видати ордер на арешт Лукашенка

Європарламент ухвалив резолюцію, що стосується відносин з Білоруссю. У цьому документі було засуджено дії режиму Алєксандра Лукашенка – репресії та пригнічення білоруського народу. Також самопроголошеного президента було визнано співучасником російських воєнних злочинів проти України.

Власне, у середу, 13 вересня, було ухвалено цю важливу резолюцію парламентом ЄС у Страсбурзі. Вона отримала широку підтримку серед євродепутатів. З відповідною доповіддю виступив депутат від Литви Пятрас Ауштрявічюс.

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ЄС ухвалив резолюцію щодо Лукашенка

Для України ухвалення цього документу важливе тим, що Євросоюз на офіційному рівні констатував: на військовому трибуналі, коли наша держава переможе, судитимуть не лише Путіна, а й Лукашенка, що йому допомагав разом зі своїми посіпаками.

Європарламент рішуче засуджує втягнення режиму Лукашенка в російську невиправдану, злочинну і агресивну війну проти України… Вважає, що режим Лукашенка став співучасником у злочинах, скоєних Росією, що тягне за собою відповідальність за руйнування та шкоду,

– йдеться у джерелі.

У резолюції наведено повний перелік злочинів білоруського режиму, зокрема:

розпалювання ненависті;

участь в російській антиукраїнській пропаганді;

пряма підтримки російської армії;

постачання боєприпасів та спорядження Росії.

Зверніть увагу! Країни-члени ЄС націлені шукати правові шляхи для вилучення фінансових активів Мінська. Ці кошти мають бути спрямовані на відновлення України. Водночас депутати Європарламенту закликали застосувати проти Білорусі "дзеркальні" санкції – тобто обмеження подібні до тих, що уже були застосовані проти Росії.

Також є розділ у цій резолюції щодо викрадення понад 2 150 дітей з України до Білорусі. У такий спосіб Європарламент висловив підтримку розслідуванню українського Офісу генпрокурора, а також дав зрозуміти, що не лише Путіна та Львова-Бєлова заслуговують на ордери на арешт від Гааги.

Європарламент вважає Лукашенка відповідальним за ці воєнні злочини, як і Володимира Путіна та Марію Львову-Бєлову, і закликає МКС видати подібний міжнародний ордер на арешт Лукашенка; закликає раду ЄС розширити перелік осіб, на яких поширюються санкції ЄС, включивши туди тих, хто був притягнутий до насильницької депортації українських дітей до Білорусі.

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Згадаємо до цієї теми наостанок, що український омбудсмен Дмитро Лубінець нещодавно зазначив, скільки дітей з окупованих територій незаконно віддала на всиновлення Росія. Отже, йдеться щонайменше про 386 неповнолітніх.