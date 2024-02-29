Європарламент закликає ЄС надати Україні "все необхідне" для перемоги у війні з Росією

Європарламент ухвалив резолюцію щодо підтримки України до перемоги. Депутати закликають країни ЄС негайно розпочати діалог з оборонними компаніями, щоб забезпечити збільшення виробництва і поставок військової допомоги в Україну.

Депутати Європарламенту закликають держави Євросоюзу підтримувати Україну зброєю у необхідних обсягах "до перемоги". За відповідний документ проголосував 451 депутат, проти – 46, ще 49 утрималися.

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Перемога України потрібна світові

Євродепутати наголошують, що головна мета підтримки України має полягати у тому, щоб вона перемогла у війні. Інакший результат загрожує серйозними наслідками, оскільки інші авторитарні правителі можуть задуматися про силові методи для досягнення своїх цілей.

Також вони наголошують, що не має бути "самовстановлених обмежень" на військову допомогу для України, і Європарламент вважає за необхідне надати Києву усе потрібне для того, щоб врешті повернути контроль над усіма окупованими територіями.

Репарації та санкції проти Росії

Резолюція закликає створити надійний правовий механізм для використання заморожених у ЄС російських активів на відбудову України та постраждалим внаслідок війни.

Росію потрібно зобов’язати сплатити репарації, накладені на неї, щоби вона зробила значний внесок у відбудову України,

– йдеться в документі.

Депутати закликали Євросоюз продовжувати чинні санкції проти Росії та Білорусі і розширювати їх. Йдеться про заборону імпорту російського урану і продукції металургії та припинення будь-якої ядерної співпраці з Росією. Ще однією необхідністю є накладення повного ембарго на ввезення до ЄС російської агропродукції, риби і морепродуктів, викопного палива, у тому числі скрапленого природного газу.

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