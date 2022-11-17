Європарламент узгодив резолюцію про визнання Росії спонсором тероризму: коли голосування

У Європарламенті узгодили резолюцію, у якій Росію мають визнати спонсором тероризму. Вже невдовзі за неї голосуватимуть.

Переговори політичних груп Європарламенту тривали 4 години. Про це заявив депутат Європарламенту Андріус Кубілюс. Зрештою, дійшли згоди щодо тексту.

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Що містить текст резолюції

Голосуватимуть за резолюцію наступного тижня. У документі буде теза: "Європейський парламент визнає Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує терористичні засоби".

Після чотирьох годин переговорів між політичними групами ЄП було досягнуто згоди щодо тексту,

– розповів Кубілюс.

Зауважимо, євродепутат Вітольд Ващиковський вважає, що шанси ухвалити резолюцію – 50 на 50. Річ у тім, що деякі країни ЄС досі бояться наслідків. Зокрема, розірвання дипломатичних стосунків з Росією та посилення санкцій проти неї.

Низка держав вже визнали Росію державою-терористкою

Сенат Польщі 26 жовтня підтримав резолюцію. Польща засудила російську агресію і закликала інші країни визнати уряд Росії терористичним режимом.

У серпні Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму. Таке саме рішення ухвалили Естонія та Литва.

13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи визнала російський режим терористичним. Резолюцію ухвалили одностайно.

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