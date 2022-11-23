"Лише початок": Шейтельман пояснив, що буде після визнання Росії терористом

Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. Це лише початок, і набагато краще було б, якби таке рішення прийняли США.

Таку думку 24 каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман. Раніше повідомлялось про те, якими є наслідки для Росії від резолюції Європарламенту щодо визнання її спонсором тероризму.

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Рішення Європарламенту без наслідків

Шейтельман розповів, що насправді рішення Європарламенту не матиме наслідків для Росії. Це не виконавчий орган і пройде ще багато часу, поки рішення прийде до Єврокомісії. Утім, навіть так у Євросоюзу немає чіткого плану дій у цьому напрямку, бо він ніколи у своїй історії нікого не визнавав спонсором тероризму.

Якщо ви пам'ятаєте, Європарламент ще в лютому-березні надав Україні статус члена в Євросоюз. Однак реальністю це стало за 3 місяці,

– зазначив політтехнолог.

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Наслідки для Росії від рішення США

Він продовжив, що набагато краще було б, якби рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму прийняли США. Тоді росіяни миттєво б відчули б реальні наслідки:

Політичне керівництво Росії втратило б дипломатичний імунітет. Умовно кажучи, того ж таки Лаврова одразу б заарештували на Балі.

США могли б прийняти рішення про фізичне знищення представників російської верхівки, навіть за допомогою ракетних ударів.

Обмеження торгівлі. Його реалізувати важко, бо примусити Китай не торгувати з Росією важко. Але б і він не захотів сваритись з США.

Усі українці, які постраждали від терору Росії, могли б подати на країну у суд США задля компенсації збитків. Зокрема, за зруйноване житло.

"Це зруйнувало б усі кредитні рейтинги Росії. Усі розуміють, що 2 трильйони, які Росія винна, буде вимушена заплатити, бо це буде рішення американських судів", – зауважив Шейтельман.

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