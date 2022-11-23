"Лише початок": Шейтельман пояснив, що буде після визнання Росії терористом
Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. Це лише початок, і набагато краще було б, якби таке рішення прийняли США.
Таку думку 24 каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман. Раніше повідомлялось про те, якими є наслідки для Росії від резолюції Європарламенту щодо визнання її спонсором тероризму.
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Рішення Європарламенту без наслідків
Шейтельман розповів, що насправді рішення Європарламенту не матиме наслідків для Росії. Це не виконавчий орган і пройде ще багато часу, поки рішення прийде до Єврокомісії. Утім, навіть так у Євросоюзу немає чіткого плану дій у цьому напрямку, бо він ніколи у своїй історії нікого не визнавав спонсором тероризму.
Якщо ви пам'ятаєте, Європарламент ще в лютому-березні надав Україні статус члена в Євросоюз. Однак реальністю це стало за 3 місяці,
– зазначив політтехнолог.
Шейтельман пояснив, що буде після визнання Росії терористом: дивіться відео
Наслідки для Росії від рішення США
Він продовжив, що набагато краще було б, якби рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму прийняли США. Тоді росіяни миттєво б відчули б реальні наслідки:
- Політичне керівництво Росії втратило б дипломатичний імунітет. Умовно кажучи, того ж таки Лаврова одразу б заарештували на Балі.
- США могли б прийняти рішення про фізичне знищення представників російської верхівки, навіть за допомогою ракетних ударів.
- Обмеження торгівлі. Його реалізувати важко, бо примусити Китай не торгувати з Росією важко. Але б і він не захотів сваритись з США.
- Усі українці, які постраждали від терору Росії, могли б подати на країну у суд США задля компенсації збитків. Зокрема, за зруйноване житло.
"Це зруйнувало б усі кредитні рейтинги Росії. Усі розуміють, що 2 трильйони, які Росія винна, буде вимушена заплатити, бо це буде рішення американських судів", – зауважив Шейтельман.
Визнання Росії терористом: останні новини
- Для України таке рішення стане "міжнародною картою", яка допомагатиме нам в пошуках мирних та ефективних рішень. Наше ж завдання – зробити все, щоб Росія перетворювалася в Іран або Північну Корею.
- Переговори політичних груп Європарламенту тривали 4 години. Зрештою, дійшли згоди щодо тексту.
- Посадовці засуджують незаконну російську агресію проти України. На тлі нещодавніх масованих обстрілів України та інциденту у Польщі європарламентарі закликають прийняти резолюцію про визнання Росії державою-терористкою.