Європейська рада оприлюднила текст висновків про статус кандидата для України

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Після надання Україні статусу кандидата ЄС 23 червня, Європейська рада оприлюднила текст висновків. Там зазначили, що Єврокомісія стежитиме за здійсненням реформ, які потрібні для повноцінного членства країни в Євросоюзі.