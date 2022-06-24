Європейська рада оприлюднила текст висновків про статус кандидата для України

24 червня 2022 , 01:16

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Після надання Україні статусу кандидата ЄС 23 червня, Європейська рада оприлюднила текст висновків. Там зазначили, що Єврокомісія стежитиме за здійсненням реформ, які потрібні для повноцінного членства країни в Євросоюзі.

Документ опублікували на сайті Європейської Ради приблизно о 10 годині вечора. Там була інформація, яку озвучили на засіданні. 

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У висновку вказали, Рада визнає європейську перспективу України, Республіки Молдова та Грузії. Окрім цього, ви

Автор: Олександр Марчак