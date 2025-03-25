Вплив Росії на Європу: чого тут насправді хоче Китай

Сполучені Штати почали віддалятися від Європи. Такі дії Трампа суттєво грають на руку Китаю.

Про це 24 Каналу розповів експерт Української асоціації китаєзнавців Дмитро Єфремов, зауваживши, що Китай вже давно хотів би мати інший формат європейської архітектури безпеки. Вони говорили це ще до початку повномасштабної війни в Україні.

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Чого добивається Китай

Як наголосив Євремов, звісно ж, Китай хоче, щоб залежність Європи від США знизилася. Також їм було б вигідно, аби європейські країни не брали участь в ініціативах Штатів щодо підвищення безпеки. Фактично тут йдеться про різні навчання та інші заходи, які фіксують вплив США в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Вербально це не проговорювалося. Але Китай був би не проти, якби вплив Росії на європейську архітектуру безпеки був би більшим. Тепер через війну та загарбництво будь-які перспективи Росії стати частиною європейської безпеки, щоб впливати на неї, стали неможливими,

– сказав Єфремов.

Тепер Європа буде вибудовувати власну модель безпеки. Китай хотів би туди влізти. Але поки що потрібна певна конкретика щодо обов'язків та фінансів, які там будуть залучені. Тоді вже Китай визначиться зі стратегією.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Китай розглядає можливість взяти участь у миротворчій місії в Україні. В МЗС Китаю прокоментували цю інформацію.