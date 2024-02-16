Зеленський зустрінеться з Шольцом та Макроном: що може привезти до України
Президент України Володимир Зеленський 16 – 17 лютого проведе низку важливих зустрічей з міжнародними партнерами. Зокрема, український лідер зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з якими, ймовірно, підпише нові угоди.
Також він виступить на Мюнхенській безпековій конференції та проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях. Політтехнолог Борис Тизенгаузен сказав 24 Каналу, чого очікувати від європейського турне президента.
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"Є припущення, що Зеленський привезе безпекові гарантії підписані з Німеччиною та Францією, які не так давно підписала Велика Британія. Також, можливо, нарешті будуть позитивні рішення щодо далекобійних ракет", – мовив політтехнолог.До слова, у Єлисейському палаці повідомили, що у п'ятницю, 16 лютого, Україна та Франція можуть підписати двосторонню безпекову угоду. Нагадаємо, що ця угода відповідає зобов'язанням, узятим у форматі G7 на полях саміту НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.
Будуть позитивні рішення
На думку Тизенгаузена, європейське турне Президента України – це якраз історія про нові червоні лінії для росіян й нові перспективи та можливості для нашої країни.
Недаремно Шольц з Джо Байденом у США сміялися над інтерв'ю Владіміра Путіна, назвавши його відірваним від реальності. Але якщо серйозно, то Шольц їздив у Вашингтон ще й тому, що Євросоюз готують до збільшення витрат на оборону, адже далеко не всі країни виділяють навіть 2% ВВП. До речі, Польща лідер витрат на оборону, адже, мабуть, розуміє всі ризики,
– зазначив політтехнолог.
На його думку, можливо, будуть позитивні рішення щодо надання Україні далекобійних ракет. Він припустив, що може статися так, що у вечір, коли буде оголошено офіційне рішення, ракета влучає в ціль.
Турне Зеленського в Європу
- 13 лютого видання Bloomberg анонсувало тур президента Зеленського столицями західноєвропейських країн, зокрема Париж та Берлін. Також Президент України відвідає щорічну конференцію в Мюнхені.
- Традиційне вечірнє звернення 15 лютого український лідер записав у потязі, прямуючи в Європу для проведення важливих зустрічей з партнерами.
- Зазначимо, що напередодні Еммануель Макрон переніс свій візит до України. Росіяни скористалися цим й вигадали фейк, що нібито Зеленський планував здійснити "замах" на лідера Франції. Українська розвідка вщент розбила нісенітниці російських пропагандистів.