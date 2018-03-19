Європейське космічне агентство планує слідкувати за сміттям з орбіти: деталі у графіках

Мільйони тонн пластику, що перебувають в океані, є глобальною проблемою всього світу. Європейське космічне агентство (ЄКА) тестує спостереження за пластиковим сміттям з космосу, маючи на меті створити графіки, які будуть базуватись на фактичних вимірах.

Про це повідомляє прес-служба Європейського космічного агентства.

Щорічно в океани люди скидають понад 10 мільйонів тонн пластику. Хоча такі відходи особливо помітні біля узбережжя, вчені виявляють пластик і у відкритому океані, та навіть серед полярного льоду.

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Це є глобальною проблемою для усього світу, адже такі відходи не тільки загрожують морським тваринам, а й потрапляють до загального харчового ланцюга у природі. А це небезпечно як для тварин, так і для людського здоров'я.



Пластик, що плаває

Паоло Корраді, один з тих, хто керує проектом ЄКА, пояснив, що сьогодні у питаннях накопичення сміття вже використовуються непрямі виміри з космосу. Наприклад, супутникові карти океанських течій дозволяють моделювати накопичення сміття у Тихому, Індійському та Атлантичному океанах.



Концентрація пластику у світовому океані

У новому ж проекті йдеться про безпосередній оптичний вимір пластикових відходів з супутників. З вересня 2017 року дві команди з Франції та Великобританії вже розпочали роботу над цим проектом. Перші результати були представлені у березні 2018 року на Міжнародній конференції з питань морського сміття у Сан-Дієго.

Ми сподіваємось отримати уявлення про те, яку концентрацію морського сміття можна переглядати з вершини атмосфери за допомогою сучасних технологій. Або, якщо нам доведеться діяти з середини атмосфери з використанням літаків або безпілотних літаків. Або ми повинні вдосконалити технологію?

– прокоментував Паоло Корраді.

Загальні дані – це добре, проте зображення, яке буде базуватись на фактичних вимірах дасть більше інформації як для вчених, так і для громадськості та політиків.



Дистанційне зондування морського сміття

Кінцевою метою може бути фактична глобальна карта з концентрацією сміття. Проте моніторинг не є ціллю як такий, а є засобом демонстрації масштабу проблеми і поштовхом до пошуків її вирішення.

Нагадаємо, американські вчені дослідили, що в організм людини разом з водою з пляшок потрапляє мікропластик.

Що таке дистанційне зондування Землі? Це спостереження поверхні Землі авіаційними та космічними засобами, оснащеними різноманітними видами знімальної апаратури.

Що таке Європейське космічне агентство? Це міжнародна організація, що займається здійсненням спільних космічних досліджень, а також практичним використанням штучних супутників