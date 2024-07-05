Візит Орбана до Москви: європейські лідери виступили з критикою угорського прем'єра

Віктор Орбан приїхав до російської столиці у п'ятницю, 5 липня. Там він і зустрівся з кремлівським диктатором Владіміром Путіним.

Однак такий візит глави угорського уряду не отримав схвалення з боку світових лідерів. Як вони відреагували, розповість 24 Канал.

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Реакції світових лідерів на візит Орбана до Москви

Як реагують в Естонії

Вояж угорського прем'єра до російської столиці прокоментував президент Естонії Алар Каріс. Свою думку він висловив на сторінці в соцмережі Х (раніше твітер).

Підсумовуючи цей візит: наївний, тривожний і безглуздий,

– написав Каріс про поїздку Орбана.

Прем'єрка Естонії Кая Каллас, яка невдовзі має очолити дипломатію ЄС, наголосила, що Орбан у Москві жодним чином не представляє Європейський Союз.

"Орбан використовує головування у ЄС, щоб створювати плутанину. ЄС – об'єднаний, чітко на боці України та проти російської агресії", – підкреслила вона.

Що заявив Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також висловився з приводу суперечливого візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви.

Він зазначив, що зовнішня політика Євросоюзу не залежить від Орбана, чия держава з 1 липня головує у Раді ЄС.

"Віктор Орбан відвідує Путіна як прем'єр-міністр Угорщини. У зовнішній політиці Європейську раду представляє Шарль Мішель", – написав німецький канцлер.

Шольц підкреслив, що позиція ЄС "дуже чітка, і полягає у засудженні російської загарбницької війни". За його словами, Україна може розраховувати на їхню підтримку.

Реакція лідерів балтійських країн на вояж Орбана

На поїздку Орбана до Москви відреагували і лідери балтійських держав. Вони досить жорстко розкритикували вояж угорського прем'єра під час головування його країни у Раді ЄС.

Власне, їхні заяви почали з'являтися у X (раніше твітер) невдовзі після офіційного підтвердження, що Орбан прибув до російської столиці.

Президент Литви Гітанас Науседа дорікнув угорському прем'єру за його візит, який Орбан анонсував як "миротворчу місію", та наголосив, що він у цій поїздці не представляє Євросоюз.

Литовський очільник зазначив, що "одностороннє рішення Віктора Орбана вирушити до Москви жодним чином не відображає позицію ЄС". За словами Науседи, воно підриває довіру до угорського головування.

Той, хто справді прагне миру, не тисне руку кривавому диктатору, а докладає максимальних зусиль для підтримки України,

– наголосив президент Литви.

Водночас президент Латвії Едгарс Рінкевичс іронічно прокоментував фото Орбана з Москви цитатою з пісні виконавця Метта Монро From Russia With Love.

"Зустрічатися з Путіним, коли Росія веде війну проти України і вбиває невинних цивільних – абсолютно неприйнятно. Це підриває зусилля, спрямовані на перемогу України і забезпечення справедливого миру", – заявила прем'єрка Латвії Евіка Сіліня.

Як реагують в Чехії на візит Орбан до Москви

Премʼєр Чехії також не обійшов цю ситуацію стороною і прокоментував сьогоднішній візит угорського прем'єра до російської столиці. Петр Фіала написав, що "Орбан не представляє інтереси ЄС у москві, а також не має мандату вести переговори від нашого імені".

Позиція Чехії чітка: Путін – агресор, ми з Україною,

– додав він.

В Європейській комісії можуть скасувати запланований візит до Угорщини

Зазначимо, що через поїздку Орбана до Москви в Єврокомісії можуть скасувати запланований візит до Угорщини.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан не мав мандату на візит до Москви, зокрема від Ради ЄС, де головує наразі Будапешт. Крім того, Угорщина ні з ким не погоджувала рішення щодо свого візиту до Росії.

Про це заявив головний речник Єврокомісії Ерік Мамер, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

За словами Мамера, сенс поїздки Орбана до Путіна "не є правильною", оскільки йдеться про умиротворення, а не про мир.

В Єврокомісії додають, що тепер не впевнені чи здійснять свій запланований візит до Угорщини, як до країни, яка головує в Раді ЄС.

"Цей візит до Москви серйозно ставить під сумнів традиційну поїздку Єврокомісії під час головування в Раді ЄС до Угорщини, яку ми запланували одразу після літніх канікул", – наголосив головний речник ЄК.

Позиція України

У зв'язку з візитом глави угорського уряду Віктора Орбана до Москви 5 липня 2024 року, МЗС України наголошує, що рішення здійснити цю поїздку ухвалене угорською стороною без погодження чи координації з Україною.

Нагадуємо, що для нашої держави принцип "жодних домовленостей про Україну без України" залишається непорушним і закликаємо усі держави неухильно його дотримуватися,

– пояснили в українському МЗС.

Там вказали, що єдиним реалістичним шляхом до відновлення справедливого миру залишається Формула миру. В МЗС зауважили, що як засвідчив перший Глобальний саміт миру у Швейцарії, участь в якому взяла також Угорщина, понад сто держав і міжнародних організацій поділяють бачення миру засноване на повазі до територіальної цілісності України та Статуту ООН. Формат Саміту миру є ключовим майданчиком для пошуку шляхів відновлення справедливого миру.

"Україна залишається конструктивно налаштованою на подальшу роботу над розвитком двосторонньої співпраці та європейської інтеграції за результатами візиту прем'єр-міністра Угорщини до Києва", – додали там.