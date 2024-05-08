В Європі закривають очі: що призупиняє крах путінського режиму
Європейський Союз, від початку вторгнення Росії на територію України, застосовує проти країни-агресорки різноманітні санкційні заходи. Вони мають певний вплив на російську економічну, проте Кремль знаходить можливості, щоб їх обходити.
Про це розповів 24 Каналу політтехнолог Борис Тизенгаузен, зазначивши, що основною проблемою для європейських країн є не те, що Росія адаптувалась до санкцій, а те, що там закривають очі на їхній обхід. Це може призвести до неефективності санкційних пакетів.
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Санкції Європи
Політтехнолог вважає, що можна скільки завгодно вводити обмеження на вартість російської нафти, але якщо тіньовий флот Росії і далі налічуватиме понад тисячу танкерів, то це не матиме сенсу.
Виявляється, що 50% російського зрідженого газу купує Європа. Франція одна з основних покупців. Приблизно 36% російського палива йде в Азію,
– сказав Борис Тизенгаузен.
Він також зауважив, що у цифрову епоху зовсім не складно відстежити ті судна, які допомагають обходити Росії нафтові санкції. Це стосується й інших обмежень, зокрема ввезення в Росію чіпів та авіазапчастин.
Дивно, що західні спецслужби закривають очі на те, що відбувається, – наголосив політтехнолог.
Чи діють Європейські санкції проти Росії
- Деякі швейцарські банки продовжують приймати перекази від клієнтів з Росії у рублях. Великі швейцарські банки, такі як UBS та Credit Suisse, встановили серйозніші вимоги до російських клієнтів, що мають ділові або податкові зв'язки з Росією.
- Росія стала більш стійкою до санкцій, ніж очікували західні партнери України, проте санкції США майже повністю зупинили російський експорт скрапленого природного газу. Проєкт "Арктик СПГ-2" у Карському морі, яким керує ПАТ "Новатек", є вразливою точкою для Росії.
- Санкції ускладнюють обслуговування літаків російським авіакомпаніям, що спричиняє проблеми під час польотів. Наприклад, літак Airbus A321 авіакомпанії Nordwind, який вилетів з Москви у напрямку Оренбурга, невдовзі після вильоту повернувся в аеропорт через сигнал про несправність.