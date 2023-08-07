Участь Китаю на зустрічі в Джидді союзники вважають конструктивною, – FT

У Саудівській Аравії у місті Джидда 5 серпня розпочався саміт щодо обговорення "формули миру", яку представила Україна. На цій зустрічі також були присутні у представники Китаю, які брали участь в обговорення "мирного плану".

Так, кілька європейських посадовців назвали участь Китаю на зустрічі у Джидді – конструктивною. Вони наголосили, що країна готова врегульовувати війну проти нашої держави.

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Як проявив себе Китай на саміті "формули миру"

Представники Європи зазначили, що на цій зустрічі Китай дав усім зрозуміти, що готовий брати участь у подальших міжнародних переговорах щодо врегулювання війни проти України. Вони також привітали "конструктивну" китайської сторони в обговоренні української "формули миру" у Саудівській Аравії.

Зокрема, один європейський дипломат сказав, що Китай "прагне показати, що він не Росія".

Сама присутність Китаю показує, що Росія стає все більш і більш ізольованою,

– наголосив він.

Водночас інший європейський посадовець розповів, що Китай "брав активну участь і позитивно поставився до ідеї третьої зустрічі на цьому рівні".

Журналісти також зазначили, що зустріч у Джидді завершилася 6 серпня без конкретних зрушень. Але саму присутність Пекіна, який раніше не хотів брати участь в аналогічних переговорах у Копенгагені, сприйняли як перелом у бік Києва. Саме тому, це стало головною подією серед учасників заходу.

Що відомо про саміт у Джидді