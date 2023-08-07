Участь Китаю на зустрічі в Джидді союзники вважають конструктивною, – FT
Джерело:Financial Times
У Саудівській Аравії у місті Джидда 5 серпня розпочався саміт щодо обговорення "формули миру", яку представила Україна. На цій зустрічі також були присутні у представники Китаю, які брали участь в обговорення "мирного плану".
Так, кілька європейських посадовців назвали участь Китаю на зустрічі у Джидді – конструктивною. Вони наголосили, що країна готова врегульовувати війну проти нашої держави.
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Як проявив себе Китай на саміті "формули миру"
Представники Європи зазначили, що на цій зустрічі Китай дав усім зрозуміти, що готовий брати участь у подальших міжнародних переговорах щодо врегулювання війни проти України. Вони також привітали "конструктивну" китайської сторони в обговоренні української "формули миру" у Саудівській Аравії.
Зокрема, один європейський дипломат сказав, що Китай "прагне показати, що він не Росія".
Сама присутність Китаю показує, що Росія стає все більш і більш ізольованою,
– наголосив він.
Водночас інший європейський посадовець розповів, що Китай "брав активну участь і позитивно поставився до ідеї третьої зустрічі на цьому рівні".
Журналісти також зазначили, що зустріч у Джидді завершилася 6 серпня без конкретних зрушень. Але саму присутність Пекіна, який раніше не хотів брати участь в аналогічних переговорах у Копенгагені, сприйняли як перелом у бік Києва. Саме тому, це стало головною подією серед учасників заходу.
Що відомо про саміт у Джидді
- Зустріч з приводу української "формули миру" відбулася у місті Джидда у Саудівській Аравії 5 – 6 серпня 2023 року. На ній були присутні країни з різних частин світу, Росію ж на цей захід – не запросили.
- Підтвердили свою участь на цій зустрічі й в Пекіні. Так, китайська сторона відправила туди свого спецпредставника Лі Хуея.
- На участь Китаю у цій зустрічі відреагував очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Він сказав, що це є історичною перемогою української дипломатії.
- Зрештою оцінили цю зустріч і в Офісі Президента. Андрій Єрмак зазначив, що цей саміт став кроком до практичної реалізації мирних ініціатив, запропонованих Україною.