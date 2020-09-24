Європейський банк оцінив зміни в економіці країн світу від пандемії коронавірусу. За підрахунками ЄБРР, падіння економічного рівня в Україні не є критичним.

Падіння економіки в Україні сягає 4,5%. Про це повідомила заступниця директора ЄБРР в Україні Ірина Новікова на львівському Діловому форумі, передає "Укрінформ".

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Європейський банк прогнозує падіння економіки в Україні до 5,5% до кінця року. Попри це, прогнози – оптимістичні.

Ми вважаємо, що наступного року економіка в державі буде відновлюватися, тому що для цього є всі фактори розвитку,

– сказала Новікова.

Водночас падіння валового внутрішнього продукту України у квітні та червні 2020 року становило 11,4% до аналогічного періоду 2019 року.

У Національному банку вважають, що основними чинниками падіння ВВП України у другому кварталі стало скорочення внутрішнього попиту через пандемію, скорочення інвестицій та зовнішньої торгівлі.