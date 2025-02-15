Макрон скликає екстрений "європейський" саміт в Парижі після заяв Трампа, – Politico
- Президент Франції Еммануель Макрон скликає екстрений саміт у Парижі 17 лютого для європейських лідерів.
- На саміті обговорять виклики, які ставить перед Європою президент США Дональд Трамп.
Президент Франції Еммануель Макрон скликає європейських лідерів на екстрений саміт у Парижі. За словами двох чиновників ЄС, зустріч відбудеться в понеділок, 17 лютого.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, передає 24 Канал з посиланням на Politico.
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Що відомо про "європейський саміт" у Парижі
Так, Радослав Сікорський заявив, що на "європейському" саміті обговорять виклики, які ставить перед континентом президент США Дональд Трамп.
У президента Трампа є метод роботи, який росіяни називають розвідка боєм: ти натискаєш і бачиш, що відбувається, а потім змінюєш свою позицію... І ми повинні відповісти,
– сказав польський міністр.
Залишається незрозумілим, чи візьмуть участь у зустрічі всі лідери ЄС, чи лише менша група країн, і чи будуть запрошені інші європейські лідери, такі як прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер.
Пізніше Сікорський у соцмережах зазначив, що на анонсований саміт прибуде прем'єр Дональд Туск. "Ми повинні продемонструвати нашу силу та єдність", – написав міністр.
До слова, у Мюнхені Володимир Зеленський розповів, що Україна працює над тим, щоб провести великий саміт у Києві до 3-ї річниці російського вторгнення 24 лютого 2025 року. Йдеться про запрошення всіх європейських лідерів та інших союзників.