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      Європейці знімуть документальний фільм про ситуацію в Одесі

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      Європейці знімуть документальний фільм про ситуацію в Одесі
      Європейці знімуть документальний фільм про ситуацію в Одесі / prm.ua

      Журналіст французько-німецького телеканалу TV Аrte зніме документальний фільм ситуацію в Україні і зокрема в Одесі. Стрічку перед виборами Президента України покажуть у Європі.

      Про це одеський громадський діяч і політик Олег Михайлик написав на своїй сторінці у Facebook. Активіст вказав, що фільм покажуть в Німеччині і Франції перед виборами Президента в Україні. 

      Читайте також: Назріває міжнародний скандал: операцію Михайлика перенесли через саботаж українських силовиків

      Зйомки документалістики будуть проходити в Україні, зокрема в Одесі, вже в лютому цього року. Як повідомив Михайлик, телеканал цікавиться феноменом нападів на активних громадян в Одесі і тим, що між нападами спостерігається зв'язок.

      "Телеканал цікавиться абсолютно незрозумілим для західного глядача феноменом безкарних нападів на активних громадян в Одесі аж до спроб вбивства, і тим, що між ними явно спостерігається зв'язок. Події відбуваються при повній бездіяльності української влади, поліції та прокуратури."

      Навіть, незважаючи на великий міжнародний резонанс і увагу, небезпечну тенденцію таких нападів, пов'язаних між собою собою, європейці спостерігають ззовні. Але її не хочуть помічати, як українська влада, так і правоохоронці (...)
      – прокоментував активіст.

      Читайте також: "Куля була дуже глибоко": активіст Михайлик розповів про перенесену у Німеччині операцію

      Нагадаємо, 22 вересня минулого року на громадського активісат Олега Михайлика вчинили замах поблизу його будинку в Одесі. Він отримав вогнепальне поранення і пережив клінічну смерть. 11 січня у Мюнхені йому зробили операцію і вилучили кулю, яка має стати важливим речовим доказом у справі. Михайлик не довіряє українським правоохоронцям. Експертизу вилученої у Мюнхені кулі можуть зробити німецькі судмедексперти, але Генпрокуратура наполягає на проведенні експертизи лише в Україні.

      Хто такий Олег Михайлик?
      Одеський політик, активіст, меценат. Лідер політичної партії "Сила людей" і кандидат на пост міського голови Одеси. Михайлик відомий боротьбою проти незаконних забудов на морському узбережжі й критикою діяльності мера Одеси Геннадія Труханова. Відтак, на активіста здійснили напад.
       

      Теги: Новини України Новини культури Новини Одеси Замах на активіста Михайлика
      Джерело: 24 канал
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