Чи втомилися європейці від війни: опитування показало цікаву деталь щодо зброї для України

Жителі країн Європейського Союзу продовжують підтримувати Україну й виступають за надання різної допомоги – як гуманітарної, так і військової. Зокрема, понад 70% опитаних виступають за продовження фінансової та військової допомоги.

Про це свідчать підсумки опитування Євробарометра, результати якого опублікували на сайті Європейського Союзу. Опитування проводили з 23 жовтня до 15 листопада 2023 року у 27 країнах-членах ЄС й у ньому взяло участь 26 471 громадянин. Крім того, отримані результати також порівняли з опитуванням, яке проводили у травні – червні 2023 року, передає 24 Канал.

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Про що свідчать результати опитування

За результатами опитування, 9 з 10 громадян ЄС підтримують надання гуманітарної допомоги Україні – 89% опитаних. У порівнянні з минулим опитуванням, підтримка у цьому питанні навіть зросла на 1%.

За продовження фінансової підтримки виступають 72% опитаних, а за надання військової допомоги – 60% громадян Євросоюзу. Варто наголосити, що кількість тих, хто виступає категорично проти надання зброї, не змінилася – лише 14% від кількості опитаних.

Результати цього опитування також продемонстрували високий рівень підтримки на шляху до вступу до ЄС (підтримує 61%), а понад 84% європейців – згодні з прийомом до ЄС людей, які рятуються від війни.

Хоча російські пропагандисти намагаються вкидувати фейки, мовляв, у ЄС "втомилися від війни" й рівень підтримки буцімто зменшується. Проте реальні дані говорять про зворотнє – у Європі продовжують підтримувати Україну, а кількість тих, хто виступає проти будь-якої допомоги, – або не змінюється, або зменшується.



Чи змінився рівень підтримки України в Європі / результати опитування Євробарометра

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