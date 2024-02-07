"Як у часи Сталіна": в Європарламенті жорстко відреагували на інтерв’ю Карлсона з Путіним

Нещодавно стало відомо, що одіозний американський журналіст Такер Карлсон зустрівся із кремлівським очільником Владіміром Путіним. Наразі в Європі дуже стурбовані тим, що російський диктатор дає інтерв’ю для західної публіки.

В Європарламенті проводять історичні паралельні й згадують, як інтерв’ю Сталіна теж публікували в західних ЗМІ. Реакцію на візит Карлсона розпитала в євродепутатів кореспондентка 24 Каналу в Страсбурзі.

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У Європарламенті вирує шквал обурень

Литовська євродепутатка від фракції ЄНП Раса Юкнявічене засудила зустріч американського ведучого із російським диктатором. Вона порівняла його із Волтером Дюранті, який брав інтерв’ю в радянського диктатора Сталіна.

Європарламентарка закликала європейців бути обережними, оскільки нині війна йде не лише проти України, але й проти Європи.

Майже 100 років тому, в 1930 – 40-х роках, була майже така ж подія з журналістом зі Сполучених Штатів Волтером Дюранті, який брав інтерв'ю у Сталіна. Це було точно так само, але без інтернету та настільки активного поширення цього матеріалу,

– сказала Юкнявічене.

Європарламентар від Renew Europe Пятрас Ауштрявічюс назвав Карлсона "корисним ідіотом" і додав, що "якщо корисний ідіот хоче нашкодити, то він завжди знайде спосіб це зробити скандально". За його словами, інтерв’ю з Путіним зроблене навмисно.

Уявіть, скільки меседжів Путін надішле цим інтерв'ю чи зустріччю. Знову ж таки, ми знаємо, що Карлсон дуже тісно пов'язаний з Трампом через Fox News і так далі. Це означає, що, можливо, вони вже намагаються встановити якісь контакти, підтримувати зв'язок і, можливо, синхронізувати повідомлення. Це абсолютно неприйнятно,

– відповів Ауштрявічюс.

Євродепутат також висловив сподівання, що загальна реакція аудиторії на інтерв'ю стане негативною для Карлсона. Представник Європарламенту запропонував "забанити" американського журналіста і заявив, що він не представляє плюралізм та підриває довіру до західних ЗМІ.

Євродепутатка від групи європейських консерваторів і реформістів Анна Фотига каже, що це інтерв’ю несе “поганий сигнал” для західної аудиторії. Вона заявила, що ставиться до візиту Карлсона до Москви "дуже критично".

Фотига закликала не давати слово агентам Кремля, зокрема і згадала євродепутатку Тетяну Жданок, яка є рупором Путіна в Європарламенті.

Вчорашні дебати мали великий розголос у всьому світі. І вона (Тетяна Жданок – 24 Канал) змогла сказати, і це паралельно з інтерв'ю Путіна, що він є доброзичливою людиною з мирними намірами. Це був її меседж. Вона мене просто принизила. Я абсолютно критично ставлюся до того, щоб дозволити Путіну виступати перед західною публікою,

– наголосила Фотига.

Що відомо про візит Карлсона до Москви та його інтерв'ю з Путіним: коротко