Європу поглинають шпигунські війни: як російські та китайські диверсанти заполонили країни ЄС

Після довгих років безтурботності Європа повертається до реальності та починає нарешті реагувати на прямі загрози власній безпеці. Щоб це нарешті сталося, потрібно було повномасштабне вторгнення Росії в Україну, мільйони біженців, шокова терапія імені Трампа, відверто нахабні заяви російських політиків та не менш нахабні дії російських та (увага!) китайських шпигунів і диверсантів.

Норвезька поліційна служба безпеки викрила масову роботу російських шпигунів, які готувати диверсії проти об'єктів критичної інфраструктури,

Швейцарська розвідка фіксує активізацію російських шпигунів у Європі,

Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство та акти саботажу на німецькій території,

Китайські шпигуни, схоже, з'являються по всій Європі…

Північноатлантичний альянс висловив занепокоєння диверсіями та іншими зловмисними діями Росії на території країн НАТО, й пообіцяв відповісти на це "індивідуально й колективно".

Це лише деякі заголовки ЗМІ кінця квітня та початку травня 2024, що фіксують дуже загрозливі тенденції та натякають на негайні дії, бажано – радикальні. 24 Канал розповідає, чому відбувається масове засилля російських шпигунів у Європі.

До теми Вибухи на складах боєприпасів у Чехії: у поліції вийшли на російський слід ГРУ

Шпигунська війна у Європі: з чого все почалося

Якщо простими словами, відбувається шпигунська війна. Вона почалася не зараз, а триває вже багато років. Просто раніше на неї або майже не звертали уваги, або вдавали, що не бачать загальної картини.

Але ми маємо факти, ось лише деякі з них:

2006 – вбивство у Лондоні (Велика Британія) росіянами колишнього агента ФСБ Алєксандра Литвиненка за допомогою рідкісного та дуже небезпечного полонію.

2011 – вибухи на складах боєприпасів компанії EMCO у селі Ловнідол (Болгарія), виконавці – в/ч 29155, начальник – генерал Андрєй Авер'янов, тобто російська воєнна розвідка ГУ ГШ ВС РФ (нова назва ГРУ), мета – запобігти продажу снарядів Грузії.

2012 – вибухи на складах боєприпасів Стралджа (Болгарія), виконавці – російська розвідка, мета – запобігти продажу снарядів Грузії.

2014 – вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце (Чехія), організовані російськими диверсантами. До вибухів також причетні російські бойовики Петров і Боширов (справжні імена – Мішкін і Чепіга).

2015 – спроба вбивства глави компанії EMCO Еміліана Гебрева російським бойовим газом "Новачок" (чи схожою речовиною). Зразки, надані Гебревим для аналізу, дивним чином зникли з фінської лабораторії VERIFIN.

2016 – спроба державного перевороту в Чорногорії з метою повалення проєвропейського уряду Міло Джукановича. Виконавці – місцеві симпатики Росії, а також агенти Кремля та Сербії.

2018 – замах на вбивство у Солсбері (Велика Британія) колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки за допомогою бойового газу "Новачок" та руками російських агентів Петрова та Боширова (справжні імена – Мішкін і Чепіга).

2019 – вбивство в Берліні (Німеччина) колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі російським кілером на велосипеді.



Жертви мемів Мішкін і Чепіга / Скриншот з відео

Це лише деякі найбільш резонансні справи, пов’язані з діяльністю російських диверсантів і шпигунів у Європі. Отже, факти доводять, що Росія глибоко тут вкорінилася й, можна сказати, дещо знахабніла.

Більшість зі згаданих випадків – це класична робота диверсантів, але це лише верхівка айсберга. Крім цих спеціалістів, Росія мала розгалужену мережу шпигунів.

Вони також не ховалися, й прикриття їм забезпечували російські дипломатичні установи за кордоном. Недаремно у штаті російських посольств, консульств та інших культурних, громадських, наукових і торговельних представництв Росії в Європі завжди роздуті штати, кількість людей часто перевалює далеко за сотню осіб, а самі "дипломатичні будівлі" рясно обвішані десятками антен та купою інших технічних засобів.



Антени на російських дипустановах у країнах ЄС / Фото "Досьє"

Ви не помилились, це шпигунські гнізда, а більшість російських дипломатів – шпигуни. Європейські розвідки про це добре знали, проте довго удавали, що не звертають увагу на це. Ситуація змінилася після російського повномасштабного вторгнення.

Раптом усі зрозуміли, що це не іграшки. А тому на столи міністрів іноземних справ лягли списки нових персон нон грата – так понад 600 російських "дипломатів", а насправді – офіцерів російської розвідки. У доволі короткий термін їх було виставлено з ЄС і повернуто в Росію.

Росія була позбавлена в такий спосіб значної кількості власних агентів. Проте шпигунські мережі не були знищені остаточно. Москва розробила новий план – керувати мережами стали з "нейтральних" або дружніх країн, наприклад – Швейцарії, Австрії та Сербії.

Крім того, Росія була змушена активувати свою "схоронку" на так званий "чорний день" – у бій кинули нелегалів і сплячих агентів, що працювали без дипломатичного прикриття, та яких готували роками, інколи десятками років.

Якщо ви дочитали до цього місця і почали плутати реальність із серіалом каналу FX "Американці", то ви нічого не плутаєте – Росія дійсно це робить.

Найгучніші шпигунські справи останніх місяців

Росія заслала свого агента Сєргєя Черкасова під виглядом бразильця Віктора Мюллера-Феррейри на роботу до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Так, того самого, що часто плутають із "Гаазьким трибуналом".

Цей "персонаж" з 2018 року вивчав міжнародні відносини в Університеті Джонса Гопкінса (Балтімор, США).



Сєргєй Черкасов ідентифікований на цьому фото понад десятирічної давнини / Фото DEPARTMENT OF JUSTICE

У квітні 2024 року Bellingcat та The Insider опублікували розслідування про родину російських нелегалів Ніколая та Єлени Шапошнікових, які осіли в Чехії під прикриттям, як політичні емігранти, а насправді виконували завдання ГРУ та були серед організаторів вже згаданих вище вибухів на військових складах у 2014 році. Також вони винні у спробі отруєння болгарина Гебрева.

Цікаво, що лідером шпигунської родини була пані Єлена, уродженка Києва. Це готовий сценарій, якому позаздрять навіть "Американці".



Єлєна та Нікалай Шапошнікови / Фото The Insider

Британська розвідка викрила мережу нелегалів, яка складалася з громадян Болгарії та шпигувала на користь Росії за військовими об’єктами, а троє з них взагалі 10 років мешкали неподалік від військової бази Королівських військово-повітряних сил "Нортолт".

Їх викрили, коли один зі шпигунів (увага!) намагався встановити величезну супутникову антену на боковій стороні будинку, щоб краще стежити за військовим об'єктом. Шпигуни видавали себе за співробітників Інтерполу чи журналістів, а також ​​мали документи Болгарії, Франції, Італії, Іспанії, Хорватії, Словенії, Греції та Чехії.



Орлін Русєв, Катрін Іванова та Бізер Джамбазов були заарештовані в Британії / Колаж The Telegraph

У березні чеська та нідерландська розвідки викрили мережу Voice of Europe, куратором якої є кум Путіна Віктор Медведчук. Ця мережа виявилась хабом російських гібридних впливів в Європі. Серед активних учасників – європейські політики у ранзі депутатів.

Детальніше читайте тут Як Кремль і Медведчук створили схему поширення російських фейків у Європі та чим це загрожує

У березні 2023 року син російського губернатора Артем Усс втік в Італії з-під домашнього арешту, де опинився після викриття його спроб домовитись про паралельний імпорт санкційних товарів до Росії.

Що цікаво, втечу Усса, напередодні екстрадиції до США, організували російські спецслужби, які залучили до проєкту фрилансерів, зокрема… з місцевої мафії.

19 грудня 2023 року суд у польському Любліні засудив 14 громадян України, Білорусі та Росії за шпигунство на користь Росії. Ще двох підозрюваних судитимуть окремо після того, як вони відкликали заяви про визнання вини.

Ця група планувала диверсії на залізниці проти потягів зі зброєю та гуманітарною допомогою, які прямують до України.

У березні 2024 року невстановлені кілери вбили в Іспанії російського пілота Максима Кузьмінова, який переховувався (насправді – ні) після участі в спецоперації ГУР щодо передачі Україні російського бойового гелікоптера.

У квітні німецькі спецслужби викрили у Баварії російський шпигунський дует у складі Дітера С. і Олександра Дж., що планували вибухи на військових об’єктах. Останній з заарештованих – кадровий співробітник ГРУ.

Кузьмінов за свій вчинок отримав чималу суму грошей від України, проте, схоже, відмовився від не менш цінних порад з приводу безпеки, а тому, схоже, поплатився життям. Водночас в Росії йому оголосили смертний вирок ледь не в прямому ефірі по ТБ.

24 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що попередив послів країн-союзниць, що Росія може готувати теракти у Швейцарії, щоб зірвати Саміт миру. В межах профілактичних заходів швейцарські спецслужби скасували концерт російської оперної співачки Нетребко, оскільки мають підстави вважати його потенційною точкою зібрання російських агентів і частиною їх легенди.

Водночас швейцарські спецслужби вважають, що мінімум третина російських дипломатів (а це понад 70 осіб) в їх країні – це шпигуни.

Агенти російської розвідки працюють проти різних цілей, таких як критичні та вразливі об'єкти інфраструктури та військові об'єкти. Вони також мають чітку мету викрити норвезькі плани дій в надзвичайних ситуаціях… Ми бачимо, що деякі з намірів Росії можуть полягати в підготовці диверсійних актів. Вони діють по всьому району і пересуваються… Нам нелегко з'ясувати, хто ці агенти. Вони змішуються з натовпом, що також є їхньою роботою. Вони не обов'язково мають російське громадянство, але їх можуть мотивувати діяти від імені Росії, наприклад, грошима або погрозами,

– керівник поліцейської служи безпеки (PST) у Західній Норвегії Торгілс Лутро про російську загрозу для його країни.

3 травня сталася потужна пожежа у Берліні на металургійному заводі Diehl Metall, що займається виробництвом систем ППО Iris-T. За кілька днів до цього німецькі ультраліві активісти спалили дачний флігель голови зброярського концерну Rheinmetall Арміна Паппергера, який є послідовним прихильником України.

Його компанії виробляють та надсилають Україні чимало зброї, крім того, Rheinmetall розвиває спільні з Україною проєкти. Чи ці пожежі випадкові – питання риторичне.

Сюди додамо ж і регулярні викриття мереж кібершпигунів, які діють в інтересах Росії, арешти російських шпигунів у Бундесвері, постійні стеження російських агентів за військовими об’єктами НАТО в Скандинавії та інших країнах, глушилки РЕБ у Калінінградській області, які паралізували повітряне сполучення у Північній Європі, постійні інциденти з російськими кораблями-примарами у Балтійському та Північному морях та ще багато всякого.

Активізація китайських шпигунів

На цьому тлі російської нахабності дещо губляться обережні спроби китайської розвідки "ловити рибку в європейській каламутній воді". Проте це також не варто ігнорувати.

"Китайські шпигуни, схоже, з'являються по всій Європі" – із таким заголовком The New York Times опублікувало свій матеріал. Цього тижня у Європі відбулося чимало арештів китайських шпигунів, що аргументує нещодавно посилену реакцію ЄС на розвідувальну діяльність Пекіна.

Один із чоловіків, молодий британець, відомий своїми агресивними поглядами на Китай, працював помічником відомого члена британського парламенту. Інший, громадянин Німеччини китайського походження, був помічником члена Європейського парламенту, який представляв німецьких ультраправих. Попри те, що вони з різних країн і, здавалося б, мають різне походження та погляди, цього тижня обидва чоловіки були звинувачені у шпигунстві на користь Китаю,

– пише видання.

Китайці на відміну від росіян діють обережніше, проте шкоди такий підхід може завдати більше.

Раніше метою Пекіна був промисловий шпіонаж, нині ж китайські шпигуни працюють над вербуванням чи інфільтрацією власних агентів впливу, які б могли керувати політичними процесами в Європі та направляти їх у потрібне комуністам річище. Тобто Китай хоче йти тим самим шляхом, що пройшла свого часу Росія.

Нині росіяни мають таких агентів у багатьох країнах (Угорщині, Німеччині, Нідерландах, Франції, Словаччині, Чехії тощо), те саме хоче мати й Китай.

Загроза реальна: чи вистачить стурбованості європейських урядів

В чому різниця між реальними російськими шпигунами/диверсантами/нелегалами та їхніми кіношними прототипами? Останні діють професійніше і не роблять дитячих помилок, за які б зі сценариста зробили посміховисько в соцмережах.

Реальні ж російські шпигуни не відмовляють собі в тому, щоб під час виконання місій замовити повій або взагалі напитися, сміливо носять на територію військової частини свої особисті або робочі телефони, а ще зізнаються журналістам у власних злочинах (як було у випадку з розслідуванням про отруєння Навального). І на всі питання по-військовому відповідають "так точно".

Утім, це не означає, що вони не несуть загрози. Ще й як загрожують, і Європа має на це реагувати жорсткіше.

Члени НАТО глибоко стурбовані недавніми злочинними діями на території Альянсу, включно з тими, що призвели до розслідування та пред'явлення звинувачень численним особам у зв'язку з ворожою державною діяльністю в Чехії, Естонії, Німеччині, Латвії, Литві, Польщі та Сполученому Королівстві,

– заява НАТО від 2 травня з приводу активізації російських диверсій у Європі.

Ми вже чуємо занепокоєні заяви НАТО, проте цього замало. Потрібні не менш рішучі дії. Свого часу президент Чехії генерал Павел заявив, що Росія – небезпека №1 для Європи, а за всіма росіянами, які живуть в Європі, має бути посилений контроль з боку спецслужб.

Тоді, в червні 2023 року, чеському політику довелося виправдовуватися за свої слова та ледь не вибачатись. Нині ж ЄС має вибачитися перед ним. За те, що до слів генерала Павела не дослухались у повній мірі. Росія не приховує, що веде війну не лише проти України, а й проти всього цивілізованого світу. Той, схоже, нарешті це почув і починає діяти.