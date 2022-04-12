Європол почав операцію "Оскар" для відлову російських активів, які підпадають під санкції
Європол почав операцію "Оскар", щоб знайти російські активи, які підпадають під санкції. Мовиться про пакети санкцій, які запровадив Євросоюз.
Відповідне рішення озвучили 11 квітня – на 47 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України. Про це повідомили у самому Європейському поліцейському агентстві (Європолі).
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Європол шукатиме російські активи, що підпадають під санкції
Сьогодні, 11 квітня 2022 року, Європол спільно з державами-членами ЄС, Євроюстом і Frontex розпочав операцію "Оскар" для підтримки фінансових розслідувань держав-членів ЄС щодо злочинних активів, що належать фізичним та юридичним особам, підданим санкціям у зв'язку з російським вторгненням в Україну,
– мовиться у повідомленні.
Відомо, що операція триватиме щонайменше один рік та включатиме ряд окремих розслідувань.
"Операція "Оскар" також буде спрямована на підтримку кримінальних розслідувань державами-членами щодо обходу торгово-економічних санкцій ЄС", – пояснили в Європолі.
Також запевнили, що мета операції: "Сприяти обміну інформацією та розвідувальними даними між партнерами, а також надавати оперативну підтримку у низці фінансових розслідувань, які стосуються злочинних активів та обходу економічних санкцій ЄС, запроваджених у зв'язку із військовою агресією Росії".
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