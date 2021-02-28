Євросоюз підтримав Санду та розпуск парламенту Молдови

Європейський Союз хоче допомагати Молдові з отриманням вакцини від COVID-19. Також ЄС очікує від Кишинева активної реалізації реформ.
Джерело:Politico
Глава Євроради Шарль Мішель підтримав вимогу президентки Молдови Майї Санду про якнайшвидший розпуск парламенту республіки. Також на брифінгу він висловився за активізацію боротьби з корупцією в країні.
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Європа на боці Санду
"Хочу передати важливе посилання про підтримку з боку ЄС зусиль пані Санду в боротьбі з корупцією", – зауважив Мішель. За його словами, ті, кого залучили в беззаконня, не повинні брати участь в будівництві майбутнього Молдови. Тому дострокові вибори в парламент можуть втілити це в життя.
Ми чекаємо, щоб всі політичні діячі керувалися інтересами громадян Республіки Молдова. Пані президент, Європа на вашому боці",
– зазначив глава Євроради.
Також він наголосив, що активна підтримка Молдови Євросоюзом "йде рука об руку з процесом імплементації реформ".Відзначимо! Майя Санду визначилась з кандидатурою на посаду прем'єр-міністра країни. Уряд може очолити колишня міністерка Наталія Гавріліца.
Співпраця ЄС і Молдови
Наскільки широким буде вікно можливості для співпраці ЄС і Молдови, як зауважив Мішель, повністю залежить від волі молдавських партнерів. "Ми віддані зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції з Молдовою. Але наша підтримка тісно пов'язана з виконанням демократичних стандартів і дотриманням верховенства права", – додав очільник Євроради.
Що відомо про дострокові вибори в Молдові
- Нова президентка Молдови Майя Санду заявила, що планує провести в країні дострокові вибори.
- Вона відзначила, що це єдиний вихід з політичної кризи у країні, адже чинний парламент себе дискредитував.
- На початку грудня в Кишиневі прихильники Санду вийшли на протест. Вони мітингували проти нової парламентської більшості і вимагали розпуску парламенту та дострокових виборів.