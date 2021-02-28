Євросоюз підтримав Санду та розпуск парламенту Молдови

Європейський Союз хоче допомагати Молдові з отриманням вакцини від COVID-19. Також ЄС очікує від Кишинева активної реалізації реформ.

Глава Євроради Шарль Мішель підтримав вимогу президентки Молдови Майї Санду про якнайшвидший розпуск парламенту республіки. Також на брифінгу він висловився за активізацію боротьби з корупцією в країні.

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Європа на боці Санду

"Хочу передати важливе посилання про підтримку з боку ЄС зусиль пані Санду в боротьбі з корупцією", – зауважив Мішель. За його словами, ті, кого залучили в беззаконня, не повинні брати участь в будівництві майбутнього Молдови. Тому дострокові вибори в парламент можуть втілити це в життя.

Ми чекаємо, щоб всі політичні діячі керувалися інтересами громадян Республіки Молдова. Пані президент, Європа на вашому боці",

– зазначив глава Євроради.

Також він наголосив, що активна підтримка Молдови Євросоюзом "йде рука об руку з процесом імплементації реформ".

Співпраця ЄС і Молдови

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Наскільки широким буде вікно можливості для співпраці ЄС і Молдови, як зауважив Мішель, повністю залежить від волі молдавських партнерів. "Ми віддані зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції з Молдовою. Але наша підтримка тісно пов'язана з виконанням демократичних стандартів і дотриманням верховенства права", – додав очільник Євроради.

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