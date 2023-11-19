Ніби ганятись за мишами: чому 12 пакет санкції проти Росії не матиме вагомих результатів

Євросоюз представив 12пакет санкцій проти Росії. Він включає зокрема заборону на алмази та більш ефективного дотримання обмежень на російську нафту. Китай, Індія, ОАЕ та інші країни можуть допомогти знову Росії обходити санкції.

Казахстанський політик, підприємець, лідер руху "Демократичний вибір Казахстану" Мухтар Аблязов пояснив 24 Каналу, що 12 пакет антиросійських санкцій розрахований на обмеження торгівлі товарами на суму на 5,3 мільярда євро. Зокрема 3,5 мільярда євро – російськими алмазами. Решта – обмеження постачання різних технологій.

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Санкції запізнились

Відповідно до 12 пакету санкцій проти Росії йдеться про обмеження постачання російських технічних алмазів.

Огранювання 90% алмазів у світі робиться в Індії. Росія свої алмази переправляє в Індію, де вони проходять огранювання та отримують сертифікат походження "Індія".

Також Росія переправляє свої алмази в Китай, Об'єднанні Арабські Емірати. Тому санкції проти російських алмазів запізнились і зараз марні.

Тільки з березня до вересня наступного року ЄС хоче ввести систему контролю огранених діамантів, які можуть підлягати під санкції. Євросоюз ще має відпрацювати механізм.

Те, що зараз робить Європа – ніби ганяється за мишами. У вересні виторг Росії від продажу нафти та нафтопродуктів склав приблизно 19 мільярдів доларів. Зараз мовиться про спробу обмежити торгівлю алмазами, річний виторг якої складає близько 4 мільярди доларів. Виходить, що за місяць нафтовий сектор приносить Росії доходи в 5 разів більше, ніж за рік уся алмазна галузь,

– наголосив казахський політик.

Основні доходи російського бюджету формуються завдяки нафтогазової діяльності. Це те, що дає Росії гроші зокрема фінансувати війну в Україні.

Чи "працюватиме" 12 пакет санкції проти Росії: дивіться відео

Є недопрацювання

Європа намагається запровадити більш жорсткий контроль щодо верхньої межі цін на нафту. Раніше існувало обмеження ціни – 60 доларів за барель. Проте за об'єктивною оцінкою російська нафта продавалась щонайменше по 80 доларів за барель.

Все, що зазначено у 12 пакеті санкцій проти Росії – марно. Коли такі повномасштабні санкції ухвалювались у попередніх пакетах, потрібно було докладати зусиль, щоб вони працювали зокрема по нафтовій галузі.

"Водночас це також є недопрацювання з боку України. Немає вибудованої Києвом на Заході компетенції, яка б чітко вказувала, де можна "бити" та як можна "бити" по економіці Росії", – підкреслив Мухтар Аблязов.

Санкції проти Росії