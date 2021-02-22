Євросоюз введе санкції проти Росії через Навального впродовж тижня, – Боррель

22 лютого 2021 , 21:38
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Міністри закордонних справ 27 країн Євросоюзу схвалили санкції щодо осіб, які відповідальні за арешт російського опозиціонера Олексія Навального. Обмеження введуть протягом тижня.

Джерело:

Європейська Рада

Про це заявив голова Європарламенту Жозеп Боррель під час брифінгу.

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У відповідь на події щодо Навального ми досягли політичної угоди ввести санкції проти тих, хто відповідальний за його арешт і засудження. Сподіваюся, це станеться скоро, сподіваюся, що процес займе максимум тиждень,
– сказав Боррель.

Він додав, що глави МЗС країн ЄС вирішили розглядати Росію як сусіда, який діє як супротивник.

Що відомо про справу Навального