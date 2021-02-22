Євросоюз введе санкції проти Росії через Навального впродовж тижня, – Боррель

Міністри закордонних справ 27 країн Євросоюзу схвалили санкції щодо осіб, які відповідальні за арешт російського опозиціонера Олексія Навального. Обмеження введуть протягом тижня.
Джерело:Європейська Рада
Про це заявив голова Європарламенту Жозеп Боррель під час брифінгу.
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У відповідь на події щодо Навального ми досягли політичної угоди ввести санкції проти тих, хто відповідальний за його арешт і засудження. Сподіваюся, це станеться скоро, сподіваюся, що процес займе максимум тиждень,
– сказав Боррель.
Він додав, що глави МЗС країн ЄС вирішили розглядати Росію як сусіда, який діє як супротивник.
Що відомо про справу Навального
- 17 січня в аеропорту Москви затримали Навального, який повернуся додому після лікування у Німеччині.
- Через затримання політика у Росії спалахнули протести.
- Опозиціонеру змінили умовний вирок на реальний у справі "Ів-Роше". Політик сидітиме у колонії загального режиму 2 роки, 6 місяців та 2 тижні.
- До речі, Європейський суд з прав людини вимагав, аби Росія негайно звільнила Навального, однак там сказали, що це неможливо.
- Євросоюз хоче ввести проти Росії санкції, які передбачають заборону в'їзду у ЄС та замороження активів.