Члени сім'ї Лукашенка в списку: ЄС ввів 4 пакет санкцій проти Білорусі

ЄС ухвалив новий пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка у Білорусі. У санкційному списку опинилися члени сім'ї самопроголошеного президента, а також низка юридичних осіб.

Четвертий пакет санкції передбачає замороження активів та введення візових заборон.

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Так, до нового санкційного списку потрапили 78 офіційних осіб та 8 підприємців. У список потрапили:

бізнесмени,

депутати,

пропагандисти,

прокурори,

судді,

міліціонери,

високопоставлені військовослужбовці,

члени сім'ї Лукашенко.

Євросоюз наклав санкції на відомі білоруські компанії:

МАЗ,

"Белаз",

"Логекс",

"Нову нафтову компанію",

"Сохра",

"Бреміно груп",

"Глобалкустом",

"Белаеронавігацію".

Зауважимо, що четвертий пакет санкцій наклали через порушення прав людини, тиск на опозицію, примусова посадка літака Ryanair у Мінську та затримання засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.

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Раніше країни "Великої сімки" звернулись до режиму самопроголошеного президента Білорусі. Олександра Лукашенка закликали змінити курс політики та погодитись на проведення чесних президентських виборів.