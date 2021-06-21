Члени сім'ї Лукашенка в списку: ЄС ввів 4 пакет санкцій проти Білорусі

21 червня 2021 , 12:23
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Джерело:

твітер Рікарда Йозвяка

ЄС ухвалив новий пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка у Білорусі. У санкційному списку опинилися члени сім'ї самопроголошеного президента, а також низка юридичних осіб.

Четвертий пакет санкції передбачає замороження активів та введення візових заборон.

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Так, до нового санкційного списку потрапили 78 офіційних осіб та 8 підприємців. У список потрапили:

  • бізнесмени,
  • депутати,
  • пропагандисти,
  • прокурори,
  • судді,
  • міліціонери,
  • високопоставлені військовослужбовці,
  • члени сім'ї Лукашенко.

Євросоюз наклав санкції на відомі білоруські компанії:

  • МАЗ,
  • "Белаз",
  • "Логекс",
  • "Нову нафтову компанію",
  • "Сохра",
  • "Бреміно груп",
  • "Глобалкустом",
  • "Белаеронавігацію".

Зауважимо, що четвертий пакет санкцій наклали через порушення прав людини, тиск на опозицію, примусова посадка літака Ryanair у Мінську та затримання засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.

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Раніше країни "Великої сімки" звернулись до режиму самопроголошеного президента Білорусі. Олександра Лукашенка закликали змінити курс політики та погодитись на проведення чесних президентських виборів.

Автор: Альона Захарова