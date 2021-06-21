Члени сім'ї Лукашенка в списку: ЄС ввів 4 пакет санкцій проти Білорусі

ЄС ухвалив новий пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка у Білорусі. У санкційному списку опинилися члени сім'ї самопроголошеного президента, а також низка юридичних осіб.
Четвертий пакет санкції передбачає замороження активів та введення візових заборон.
Важливо ЄС узгодив санкції проти Білорусі у сферах банківської справи, нафти й газу, – ЗМІ
Так, до нового санкційного списку потрапили 78 офіційних осіб та 8 підприємців. У список потрапили:
- бізнесмени,
- депутати,
- пропагандисти,
- прокурори,
- судді,
- міліціонери,
- високопоставлені військовослужбовці,
- члени сім'ї Лукашенко.
Євросоюз наклав санкції на відомі білоруські компанії:
- МАЗ,
- "Белаз",
- "Логекс",
- "Нову нафтову компанію",
- "Сохра",
- "Бреміно груп",
- "Глобалкустом",
- "Белаеронавігацію".
Зауважимо, що четвертий пакет санкцій наклали через порушення прав людини, тиск на опозицію, примусова посадка літака Ryanair у Мінську та затримання засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.
Актуально Йому сильно погрожують, – мати Протасевича про сина на брифінгу МЗС
Раніше країни "Великої сімки" звернулись до режиму самопроголошеного президента Білорусі. Олександра Лукашенка закликали змінити курс політики та погодитись на проведення чесних президентських виборів.