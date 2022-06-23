Євросоюз зацвіте, – політолог припустив дату повноцінного членства України у ЄС

Якщо аналізувати політично, то всі карти "складалися" так, аби ми сьогодні отримали статус кандидата у члени ЄС і стали трохи щасливішими. Це правильне рішення і сам Європейський Союз лише отримає позитивні наслідки, якщо Україна стане повноправним членом.

Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він також зазначив, що сьогодні дуже цікаво виступив прем'єр-міністр Албанії і сказав, аби українці "не закохувалися надто сильно у це кандидатство".

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Адже Македонія отримала цей статус 17 років тому, а Туреччина взагалі 34 роки у статусі кандидата в члени ЄС, додає Микола Давидюк.

Якщо ми справді виконаємо усі законотворчі вимоги до кінця цього року, тоді ми справді зможемо вимагати від ЄС подальших кроків, каже політолог.

Наше членство дуже посилить ЄС – Україна сьогодні із найсильнішою армією в Європі, а населення взагалі робить речі на межі можливого,

– зазначає Давидюк.

Тому сьогоднішнє рішення, це. Гадаю, що реальним кредитом в майбутнє – буде реальне членство в ЄС наступного року, каже український політолог.

"Також прем'єр Португалії заявив, що "ЄС не витримає України в своєму складі", але якщо ЄС витримав вступ Португалії, то з Україною цей союз просто зацвіте", – переконаний Микола Давидюк.

Що Україні дає статус кандидата

В уряді озвучували низку переваг, які отримає Україна з цим статусом. Це започаткує всеохопну трансформацію всіх сфер.

Прем'єр Денис Шмигаль зазначав, що тепер країна матиме ширші можливості для того, щоб її голос був почутий під час формування політик ЄС.

Також Україна стане більш привабливою для інвесторів, бізнес буде більш захищеним.

Україні буде доступна фінансова допомога для країн, які готуються до вступу в ЄС. Її надаватимуть через гранти, інвестиції або як технічна допомога.

Україна заплатила страшну ціну заради ЄС

Україна доводить своє право бути членом ЄС ще з листопада 2013 року. Герої Небесної Сотні з'явились саме через протести, які викликало рішення Януковича відмовитися від Євроінтеграції. Це була страшна осінь та темна зима, понад 100 українців та українок загинули від катівських дій міліції та "Беркуту".

Заявку на вступ президент Володимир Зеленський підписав після повномасштабного вторгнення Росії у лютому.

У цьому прагненні нас одразу підтримала Польща та Велика Британія. Однак лунали різні думки, місцями здавалось, що ЄС не зважиться на такий крок.

Наприклад, президент Франції Еммануель Макрон раніше робив заяви, які могли вказувати на те, що нам запропонують "проміжний варіант" угоди. Він казав, що має бути нове об'єднання країн, які прагнуть приєднатися до ЄС. Неоднозначні заяви лунали від канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Проте вже 16 червня під час спільного приїзду в Київ Макрона з Шольцом озвучили інше. Лідери відкрито підтримали надання Україні статусу кандидата.

Після цього, 17 червня Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ в ЄС.

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