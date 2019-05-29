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      Євросоюз може виділити Україні 500 мільйонів євро, проте є низка умов

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      ЄС може виділити Україні 500 мільйонів євро за виконання низки умов
      ЄС може виділити Україні 500 мільйонів євро за виконання низки умов / Dw.com

      Євросоюз пропонує Україні продовжити програму макрофінансової допомоги, за якою держава може отримати 500 мільйонів євро довгострокової дешевої позики.

      "Ми обговорили питання макрофінансової допомоги ЄС, яка в останні роки була історією успіху у відносинах України та ЄС. Ми обговорили кроки, необхідні для того, щоби виділити другий транш цієї допомоги", – розповів гендиректор директорату NEAR Єврокомісії Крістіан Даніельсон, повідомляє "Європейська правда".

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      При цьому він не уточнив, з ким саме обговорювалося це питання, але зауважив, що проговорювалося на декількох зустрічах.

      Можливість виділення макрофінансової допомоги (позики) залежить від наявності та виконання програми МВФ в Україні. Даніельсон наголосив на кількох невиконаних умовах, зафіксованих в угоді України з ЄС щодо макрофінансової допомоги.

      Які умови має виконати Україна, щоб отримати допомогу від ЄС?

      • Ухвалити закон щодо протидії відмиванню грошей;
      • Закон про авторизованих економічних операторів;
      • Ухвалити середньостроковий план реформування митної та податкової адміністрацій;
      • Реально діюча та ефективна система перевірки електронних декларацій;
      • Початок імплементації закону про ринок електричної енергії.
      • Система перевірки е-декларацій є давньою вимогою зі сторони ЄС. Україна довго не виконує її, попри багаторазові обіцянки.

      Даніельсон також наголосив, що за підсумками проведених у Києві переговорів, ЄС не очікує на виконання цих вимог до парламентських виборів. Проте з боку ЄС затримки немає, питання лише у готовності України виконати вимоги.

      Що відомо про допомогу Україні від ЄС? У червні 2018 року Європейська рада затвердила четверту програму макрофінансової допомоги для України в обсязі 1 мільярда євро. Усе для стабілізації фінансової системи України, поліпшення платіжного балансу та проведення реформ. Ці гроші Україна отримує за умови виконання попередніх домовленостей з ЄС щодо проведення реформ, важливих для стійкого економічного зростання держави.

      Перший транш (частину) у розмірі 500 мільйонів євро ЄС перерахував Україні 11 грудня 2018 року. Це позика під процентну ставку 1,25% річних, і погасити цю позику Україна має у квітні 2033 року.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Євросоюз Європа Гроші Реформи Енергетика Єврокомісія Кредит е-декларування Новини політики
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