Євросоюз може виділити Україні 500 мільйонів євро, проте є низка умов

Євросоюз пропонує Україні продовжити програму макрофінансової допомоги, за якою держава може отримати 500 мільйонів євро довгострокової дешевої позики.

"Ми обговорили питання макрофінансової допомоги ЄС, яка в останні роки була історією успіху у відносинах України та ЄС. Ми обговорили кроки, необхідні для того, щоби виділити другий транш цієї допомоги", – розповів гендиректор директорату NEAR Єврокомісії Крістіан Даніельсон, повідомляє "Європейська правда".

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При цьому він не уточнив, з ким саме обговорювалося це питання, але зауважив, що проговорювалося на декількох зустрічах.

Можливість виділення макрофінансової допомоги (позики) залежить від наявності та виконання програми МВФ в Україні. Даніельсон наголосив на кількох невиконаних умовах, зафіксованих в угоді України з ЄС щодо макрофінансової допомоги.

Які умови має виконати Україна, щоб отримати допомогу від ЄС?

Ухвалити закон щодо протидії відмиванню грошей;

Закон про авторизованих економічних операторів;

Ухвалити середньостроковий план реформування митної та податкової адміністрацій;

Реально діюча та ефективна система перевірки електронних декларацій;

Початок імплементації закону про ринок електричної енергії.

Система перевірки е-декларацій є давньою вимогою зі сторони ЄС. Україна довго не виконує її, попри багаторазові обіцянки.

Даніельсон також наголосив, що за підсумками проведених у Києві переговорів, ЄС не очікує на виконання цих вимог до парламентських виборів. Проте з боку ЄС затримки немає, питання лише у готовності України виконати вимоги.

Що відомо про допомогу Україні від ЄС? У червні 2018 року Європейська рада затвердила четверту програму макрофінансової допомоги для України в обсязі 1 мільярда євро. Усе для стабілізації фінансової системи України, поліпшення платіжного балансу та проведення реформ. Ці гроші Україна отримує за умови виконання попередніх домовленостей з ЄС щодо проведення реформ, важливих для стійкого економічного зростання держави.



Перший транш (частину) у розмірі 500 мільйонів євро ЄС перерахував Україні 11 грудня 2018 року. Це позика під процентну ставку 1,25% річних, і погасити цю позику Україна має у квітні 2033 року.