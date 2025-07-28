Їдуть водовози з Москви, а люди виходять на бунт: що відбувається з водою в Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі загострюється проблема з водопостачанням – воду подають лише раз на дві доби і всього на кілька годин. Через відключення без попередження жителі влаштовують стихійні протести та зупиняють комунальників.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що такий графік ввели не через брак води, а з політичних міркувань. За його словами, обмеження запровадили навмисно, щоб зрівняти умови життя маріупольців і донеччан.

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Чому в Маріуполі обмежили подачу води?

Воду в місті вимикають не централізовано, а через локальні насосні станції в окремих районах. Тому частина будинків залишається з водою, а інші – зовсім без неї, і це не залежить від графіка.

Петро Андрющенко пояснив, що водозабір працює, але подачу перекривають на рівні розподілу в місті.

Вода є там, де встановлені насосні станції, а в кого їх немає – той залишається без нічого,

– зазначив він.

Через це жителі почали зупиняти техніку водоканалу і вимагати повернути подачу. У деяких випадках виникають сутички, втручається окупаційна поліція. Жодного офіційного документа про відключення води у місті немає. Відключення здійснюють за усними вказівками, що лише посилює хаос і збурення серед населення.

Навіщо окупанти відключають воду?

Обмеження подачі води в Маріуполі не мають технічного чи ресурсного обґрунтування. За словами Андрющенка, місто має достатньо джерел, і за дотримання графіка можна було б уникнути кризи.

Він наголосив, що жорсткий режим ввели з політичних причин – за вказівкою ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.

За вказівкою Пушиліна Маріуполь мав демонструвати єдність з Донецьком, щоб донеччани не ображались, що у маріупольців з крана вода йде, а в них – ні,

– пояснив Андрющенко.

Окрім цього, в місті триває боротьба за вплив між донецьким угрупованням і представниками Кремля. Маріуполь намагались вивести з-під контролю "ДНР" і підпорядкувати напряму Москві, що викликало спротив Пушиліна та його оточення.

Ще один чинник – фінансовий. У місті поширюється інформація про те, що Пушилін контролює мережу з продажу бутельованої води, тож дефіцит створили навмисно, аби стимулювати прибуток.

На цьому тлі до регіону почали прибувати водовози з Росії. За словами Андрющенка, техніку привезли з Москви, і в соцмережах уже з’явились відео, як у Донецьку їх зустрічають оплесками.

Чим загрожує водна криза в Маріуполі?

Через відсутність води у місті вже почалися санітарні проблеми. Люди миються в морі, хоча раніше це вважали неприйнятним. Тепер така практика стає звичною. Андрющенко попередив, що такі умови можуть спричинити спалах інфекційних захворювань.

У Маріуполі забезпеченість вузькими медичними спеціалістами складає лише 16% від потреби. А якщо немає води – немає й санітарії, особливо в спеку, біля моря, на фоні сезонних фруктів,

– пояснив він.

У місті вже фіксують випадки ротавірусної інфекції, хоча точного діагнозу не встановлено. Водночас окупаційна влада ігнорує ситуацію, не пропонуючи жодного рішення.

Відновити водопостачання, за словами Андрющенка, можна було б у співпраці з Україною, через перезапуск каналу "Сіверський Донець". Але для Кремля це політично неприйнятно, тому гуманітарна катастрофа лише поглиблюється.

Водна криза в окупованому Маріуполі загрожує перерости в масштабну гуманітарну катастрофу. Попри наявність технічних можливостей для відновлення подачі, окупаційна влада навмисно загострює ситуацію, ігноруючи потреби цивільного населення.