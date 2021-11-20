Їхав у авто: через сильний вітер у Польщі загинув 35-річний чоловік
Джерело:RMF24
У селі Мурованці, що у Польщі, через сильний вітер загинула людина. За даними рятувальників трагедія трапилась через падіння дерева на автомобіль.
Пожежники за добу понад п'ять сотень разів ліквідовували наслідки сильного вітру. Негода лютувала у п'ятницю, 19 листопада.
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У Польщі вітер дерево впало на авто: загинула людина
У Державній пожежній службі розповіли, що за останню добу (мовиться про 19 листопада) вони:
- 520 разів виїжджали на виклик, щоб ліквідувати наслідки сильного вітру;
- найбільше випадків зафіксовано у двох регіонах – 320 у Поморському та 44 – в Західнопоморському.
На жаль, зафіксовано одного загиблого та одного пораненого,
– розповів речник Держпожежної служби.
Кшиштоф Баторський пояснив, що людина в Слупському повіті загинула внаслідок падіння дерева на легковий автомобіль.
Автомобіль їхав дорогою, коли на нього впало дерево
Польські Wiadomości повідомили, що трагедія трапилась тоді, коли авто рухалось дорогою орієнтовно о 21 годині 19 листопада.
Унаслідок цього інциденту загинув 35-річний чоловік, а його супутник отримав поранення,
– повідомило видання.
Щоб ліквідувати наслідки негоди на місце скерували 4 пожежні бригади.
У Польщі через сильний вітер дерево впало на авто / Фото PAP / PSP Słupsk
Напередодні, 19 листопада, в Інституті метеорології та водного господарства оголосили попередження першого та другого ступеня через сильні пориви вітру в 6 воєводствах. Видання пояснює, що:
- попередження першого ступеня передбачає, що можуть виникнути небезпечні метеорологічні явища, які можуть призвести до матеріальних збитків та загрози здоров'ю та життю;
- другого ступеня – що явища можуть посилюватися і ставати більш небезпечними.
До речі, синоптики й на 20 листопада прогнозують сильний вітер та дощ. Пориви вітру сягатимуть 50 – 70 кілометрів за годину.
Останні сумі інциденти в Польщі: коротко
- У жовтні у регіоні Нижня Сілезія у Польщі пронеслися буревії. Внаслідок негоди загинули 4 людини, один з яких – громадянин України.
- На початку жовтня на трасі між польськими містами Любліном та Варшавою сталась аварія. Внаслідок ДТП загинув 23-річний українець, який малював розмітку на дорозі.
- 24 жовтня у Любліні знайшли тіло студента з України. Попередньо відомо, що причина смерті – падіння з висоти.