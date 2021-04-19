Китай залишиться у виграші, – Піонтковський про ймовірне військове зіткнення США й Росії

Декілька тижнів тому активізувалася словесна підтримка Китаю Росії, хоча країна ніколи раніше не втручалася в санкційні суперечки. Так, існує кілька варіантів військового зіткнення Росії та США.

Таку думку висловив російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський. Він додав, що попри це Китай підтримує Україну з питань Криму та Донбасу.

Зверніть увагу Бойовики хочуть попросити у Путіна військової допомоги або приєднання до Росії, – ЗМІ

За його словами, раптом почали звучати вкиди від КНР – вони засуджують санкції США проти Росії.

"Китайці активно підштовхують Росію до ескалації США, тому що при будь-якому ході подій вони отримають величезну стратегічну перемогу", – вважає Піонтковський.

. Адміністрація президента США 15 квітня запровадила нові санкції проти Росії. Обмеження вводять через втручання Росії у вибори США у 2020 році зокрема.

Про 2 варіанти зіткнення США й Росії

Публіцист наголосив, що є 2 варіанти зіткнення двох країн – один виграшний, інший провальний. Втім, лише для Путіна.

У будь-якому з цих двох варіантів реального військового зіткнення – Росії та США – Китай залишається у виграші,

– наголосив Піонтковський.

Перший сценарій – путінська агресія провалиться через санкції

За його словами, за першим сценарієм, у Вашингтоні переможе група ексдержсекретаря Джона Керрі. Крім цього, Штати обмежаться глибокою стурбованістю, можливо, навіть ще раз назвуть Путіна вбивцею й нічого не робитимуть.

"Потім Путін переможно схопить ще велику частину України", – припустив Піонтковський можливий варіант подій.

Він наголосив, що головний суперник США – Китай. При цьому сценарії, за словами публіциста, ніхто не повірить жодним гарантіям. Також утвориться стратегічний вакуум на тихоокеанському просторі, у якому "Китай швидко розв'язує свої проблеми, а США йдуть зі світової історії".

Попри це, путінська пряма агресія провалиться жорсткими санкціями,

– зауважив Піонтковський.

Другий сценарій – Путіна знімуть самі росіяни

"Путін лізе знову, отримує по пиці і його негайно відсторонюють від влади свої ж люди, такі ж бандити, як він", – сказав Піонтковський.

Експерт припустив, що в результаті в Росії також виникне хаос, країна сильно розслабиться й "Китай реалізує свою вічну мрію – поверне свої території далекого Сходу".

Дивіться повністю інтерв'ю з Андрієм Піонтковським на 24 каналі: відео