Ймовірне вторгнення до України: названо рецепт протидії Росії

США не можуть діяти на випередження, оскільки наразі достовірно невідомо, чи ухвалила Росія остаточне рішення щодо вторгнення в Україну. Проте, рецепт протидії Кремлю все ж є.

Про те, як США мають діяти, щоб зупинити можливу агресію Росії щодо України – в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів аналітик Internews Україна, експерт-американіст Владислав Фарапонов.

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Що заважає США діяти на випередження

За словами експерта, нині ніхто не знає точно, чи буде повномасштабне вторгнення.

Проблема тут криється в неможливості на 100% підтвердити те, чи буде агресія чи, все ж таки, ні… Зрештою, припускаю, що деякі санкції вже готують до запровадження. Просто ця інформація наразі не є публічною,

– зазначив Фарапонов.

Владислав Фарапонов / Фото надано сайту 24 каналу

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Рецепт протидії Росії

На думку фахівця, Білий дім має продумати персональні обмеження щодо оточення президента Росії Володимира Путіна.

Гадаю, американській адміністрації слід одночасно із початком роботи над відімкненням Росії від SWIFT, почати працювати над посиленням уже існуючих санкцій. Також варто подумати над запровадженням персональних обмежень проти оточення Путіна,

– пояснив Владислав Фарапонов.

Експерт впевнений, що США мають запровадити санкції щодо оточення Путіна / Фото Getty Images

Він зазначив, що відповідні законопроєкти вже напрацьовані, однак залишається впевнитися, що США готові "втілити прописані там дії у реальність".

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Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!