Можуть летіти ракети: Ту-95 здійснили маневр в районі пускових рубежів
9 лютого 2024, 09:42Читать новость на русском
Російські Ту-95 здійснили маневр в районі пускових рубежів. Можливі пуски крилатих ракет.
Про ймовірні пуски крилатих ракет попередили у Повітряних силах ЗСУ. У разі оголошення тривоги, негайно прямуйте до укриття.
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Орієнтовний час входження ракет – 10:20
Російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 здійснили маневр в районі пускових рубежів.
Імовірні пуски крилатих ракет. Розрахунковий час входження ракет в повітряний простір України 10:20,
– повідомили в Повітряних силах о 09:39.
Зауважимо, що за даними ВМС, станом на 8 ранку, у Чорному морі перебувають 4 ворожі кораблі. Втім, носіїв ракет "Калібр" серед них немає.Зверніть увагу! О 09:25 тривогу оголосили в Сумській та Чернігівській областях. Військові зазначили, що вона пов'язана з активністю тактичної авіації окупантів на північно-східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
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Коротко, що відомо про бомбардувальники Ту-95
- Ту-95 – стратегічний радянський бомбардувальник-ракетоносець, створений як аналог до американського стратегічного бомбардувальника Convair B-36 Peacemaker.
- Розробляли у період Холодної війни для доставлення ядерної зброї на великі відстані.
- Ту-95 може діяти в тилу противника у будь-який час доби та за будь-якої погоди.
- Бойовий радіус дії – 6 500 кілометрів. Дальність польоту – 13 тисяч кілометрів.
- Цей ворожий бомбардувальник може атакувати ракетами Х-101 / Х-555.