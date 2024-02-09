Можуть летіти ракети: Ту-95 здійснили маневр в районі пускових рубежів

Російські Ту-95 здійснили маневр в районі пускових рубежів. Можливі пуски крилатих ракет.

Про ймовірні пуски крилатих ракет попередили у Повітряних силах ЗСУ. У разі оголошення тривоги, негайно прямуйте до укриття.

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Орієнтовний час входження ракет – 10:20

Російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 здійснили маневр в районі пускових рубежів.

Імовірні пуски крилатих ракет. Розрахунковий час входження ракет в повітряний простір України 10:20,

– повідомили в Повітряних силах о 09:39.

Зауважимо, що за даними ВМС, станом на 8 ранку, у Чорному морі перебувають 4 ворожі кораблі. Втім, носіїв ракет "Калібр" серед них немає.

О 09:25 тривогу оголосили в Сумській та Чернігівській областях. Військові зазначили, що вона пов'язана з активністю тактичної авіації окупантів на північно-східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

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Коротко, що відомо про бомбардувальники Ту-95