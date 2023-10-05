Застосовують навіть літаки: наскільки Росія може посилити атаки по інфраструктурі взимку
Російські окупанти, ймовірно, можуть повторити минулорічні атаки по енергетичних об'єктах України. Вони вже проводять певну розвідку.
Про неї 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. На його думку, ефективність ймовірних атак ворога може не зрости.
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Підготовка до зими
Російські окупанти по-своєму готуються до зими і проводять розвідку об'єктів на території України. За словами Олександра Мусієнка, у відсотковому відношенні 70 припадає на об'єкти енергетичні та інфраструктурні, а 30 – решта, зокрема військові. Українські захисники розуміють потенційні загрози, а тому теж готуються протидіяти.
"Готуватися до цього найкраще додатковими засобами ППО, ракетами, антидроновими системами, такими як "Гепард" – вони добре себе зарекомендували у боротьбі з "Шахедами". Треба більше радарів, засобів РЕБ", – перелічив він.
5 жовтня Володимир Зеленський прибув до Іспанії, де у своєму виступі як раз наголосив на посиленні захисту Україні взимку. Вже відомо, що Іспанія передасть Україні 6 пускових установок для ЗРК Hawk. А канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв надати Україні ще одну систему ППО "Patriot".
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Росіяни прагнуть вдосконалити свої атаки, тому паралельно з пусками "Шахедів" використовують і свою авіацію, відзначив експерт. Масоване використання дронів може свідчити про те, що окупанти намагаються перевантажити ППО та визначити місця розташування.
Я думаю, що у ворога не буде кращого результату і ефективність не зросте порівняно з минулим роком. Враховуючи ті тенденції, які є і враховуючи ті можливості, якщо не з'являться іранські балістичні ракети чи з Північної Кореї. Наразі всі типи загроз, з якими над доводилося зіштовхуватися, нам відомі,
– пояснив Мусієнко.
Він додав, що разом із цим важливо посили захист від балістичних та протикорабельними ракетами, які теж використовує ворог. Для цього треба системи Patriot та SAMP/T.
Ймовірність російських атак: останні новини
- Ворог може знову атакувати енергетичні об'єкти. У росіян є запас ракет та є можливість їх поповнювати. Окупанти мають і повітряні ракетоносії, і ракетоносії морського базування.
- Секретар РНБО Олексій Данілов відзначив, що зима буде складною. Але наразі триває максимальна підготовка і важливо, щоб до неї доєднувалася кожна громада.
- Найбільший ризик, де Росія може здійснити свої атаки, це прифронтові регіони. Ці області найбільше потерпають від усіх ворожих засобів ураження.