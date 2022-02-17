Ймовірність нападу Росії на Україну сьогодні вища, ніж учора, – Солох

Голова Бюро нацбезпеки Польщі заявив, що ймовірність нападу Кремля на Україну наразі вища, ніж буквально 16 лютого. Також політик припустив, яким може бути новий напад Росії.

Відповідну заяву Павел Солох зробив 17 лютого місцевим ЗМІ. Солох пригадав й про нові дані американської розвідки.

Зауважте Питання не до нас, – у Росії відповіли, чи буде вторгнення 20 лютого

Польський політик заявив, що загроза ескалації вища, ніж 16 лютого

Звіти останніх годин викликають занепокоєння. Ймовірність російського нападу на Україну сьогодні (мовиться про 17 лютого – 24 канал) вища, ніж учора (мовиться про 16 лютого – 24 канал),

– мовиться у повідомленні.

Павел Солох пригадав заяву США про збільшення російських військ на 7 тисяч військових.

"Західні джерела кажуть, що їх більшає, а не меншає", – пояснив Солох.

Глава Бюро нацбезпеки Польщі щодо того, яким може бути напад, сказав: "Може повторити в загальних рисах інформацію, яка допускає найрадикальніший і найнебезпечніший варіант, що масова, кривава атака передуватиме ракетним ударам, і пізніше може відбутися вторгнення російських військ в Україну".

Останні новини щодо ймовірного нового нападу Росії на Україну

ЗМІ писали, що новий напад Росії може відбутись 16 лютого. Однак цю інформацію спростовував секретар РНБО Олексій Данілов. На щастя, нового нападу не відбулось.

ЗМІ також написали, що напад може відбутись 20 лютого. Проте у Росії це заперечують. До речі, саме у цей день завершуються спільні навчання Росії та Білорусі "Союзна рішучість-2022".

Варто згадати, що 17 лютого окупанти обстріляли дитячий садочок, ліцей та житлові будинки. Поранення отримали військовий та цивільні.

Володимир Зеленський заявив, що обстріл проросійськими силами дитячого садка у Станиці Луганській – це велика провокація. Додав, що Україні необхідний дієвий механізм фіксації всіх порушень режиму тиші.

Зеленський катером направився в зону ООС: перевіряє охорону кордону – дивіться відео