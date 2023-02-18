Чи буде новий великий наступ Росії до роковин вторгнення: що каже міністр оборони Британії

Наближаються роковини повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Міністр оборони Великої Британії оцінив нові ризики нападу Росії до 24 лютого 2023 року.

За даними міністра, наразі немає підтвердження ймовірності нового великого наступу Кремля. Воллес також прокоментував ситуацію на Сході України.

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Що сказав Воллес про ризики до 24 лютого

У кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки Бен Воллес заявив, що немає жодних свідчень великого зосередження російських сил, порівнюючи з тими, які були 24 лютого 2022 року.

На сьогодні немає жодних підтверджень значного, великого російського наступу. Те, що ми побачили, – це просування на фронтах ціною тисяч життів,

– зазначив міністр оборони Британії.

Бен Воллес також наголосив, що:

Кремль не демонструє бажання відмовитися від тактики "м'ясорубки";

Росія щосили намагається продовжувати наступ;

"великий" наступ Путіна просувається "на метри, а не кілометри".

Міністр оборони Великої Британії також сказав, що західні союзники України, більш ніж будь-коли, сповнені рішучості допомогти Києву дати відсіч росіянам.

Проте Бен Воллес таки додав, що до надання нам винищувачів, яких просить Київ, ще далеко.

Чого можна чекати від Росії до 24 лютого