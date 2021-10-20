"Ймовірність ускладнень висока": консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі

Напочатку жовтня Міхаіл Саакашвілі повернувся до Грузії після майже 8 років відсутності. Політика одразу ж затримали та запроторили до в'язниці у місті Руставі.

Тоді ж третій грузинський президент оголосив голодування і з того часу його здоров'я суттєво погіршилося. Відтак, консиліум, який зібрали, щоб оцінити стан ексглави держави, порадив переведення до медзакладу.

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Рекомендують профілактичну госпіталізацію

Ми порушили питання про так звану профілактичну госпіталізацію, і зараз його розглядають. Все обговорили, дали рекомендацію,

– сказав Зураб Пагава.

За словами члена консиліуму, це не терміново, але оскільки "ймовірність ускладнень висока", щоб перестрахуватися, є рекомендація госпіталізації.

"Це не питання годин, але має відбутися найближчим часом", – додав він.

Ситуація з Саакашвілі: що відомо

Вранці 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі оприлюднив відеозвернення, в якому заявив, що повернувся на батьківщину й перебуває у Батумі.

Згодом стало відомо, що в Грузію він потрапив незаконно, перетнувши кордон у кабіні трейлера. Згодом політика заарештували.

До слова, у рідній країні проти нього відкрито 4 кримінальні справи, за двома є вироки – його засуджено до шести та трьох років в'язниці.

Саакашвілі оголосив голодування 20 днів тому.