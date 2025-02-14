Ймовірність витоку радіоактивних речовин тепер є, – головний інженер ЧАЕС про наслідки удару

Росія 14 лютого 2025 атакувала укриття на Чорнобильську АЕС. Інженер станції розповів про наслідки удару.

За його словами, з'явилася ймовірність витоку радіоактивних речовин. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар головного інженера ЧАЕС Олександра Тітарчука Укрінформу.

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Якби дрон влучив 15 метрів убік – була б радіаційна аварія

Тітарчук прокоментував ситуацію на станції станом на вечір 14 лютого.

"Ймовірність виходу радіоактивних речовин тепер є. В силу цих чи інших якихось дій, які можуть бути на старому об'єкті укриття", – сказав він.

На щастя, за його словами, наразі ситуація контрольована.

"Перевищень контрольних рівнів стосовно радіаційного фону на майданчику не зафіксовано", – додав головний інженер станції.

Ситуацію на АЕС також прокоментував очільник Держагентства України з управління зоною відчуження Григорій Іщенко.

За його словами усе, що могло призвести до плачевних наслідків, локалізували.

Також по всій країні проводять моніторинг – перевищення показників не зафіксовано.

Ще 15 метрів в сторону над старим укриттям, то була б радіаційна аварія,

– при цьому зауважив голова ДАЗВ.

В Міненерго пояснили, чим загрожує удар по ЧАЕС

Заступник голови Міністерства енергетики Роман Андарак пояснив, чим загрожує пробиття саркофага на ЧАЕС.

Він зауважив, що це укриття призначене для запобігання розповсюдження ядерного пилу, який розташований під ним.

На жаль, саркофаг немає жодного захисту від ракетних чи дронових атак.

Відповідно пробиття й створення ударної хвилі всередині однозначно призведе до значного підвищення радіаційного фону в межах певної території. Яка це буде територія – залежить від сили удару й вибуху,

– сказав Андарак.

Водночас президент Володимир Зеленський зауважив, що Росія скоїла атаку на Чорнобильську АЕС навмисне. Адже російський дрон летів на висоті 85 метрів.

"Важливо розуміти, що радари не бачать цієї висоти. Це дає нам сьогодні можливість говорити про те, що якщо радари не бачать на цій висоті, вони (росіяни – 24 Канал) спеціально це робили. Це не значить, що якось дрон змінив напрямок тощо", – сказав Зеленський.

Він також вважає, що атака на ЧАЕС – "це дуже зрозумілий "привіт" від Путіна перед безпековою конференцією у Мюнхені.