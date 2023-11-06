З ймовірністю 99,9% Частяков загинув через трагічний випадок, – джерело

Помічник Валерія Залужного Геннадій Частяков загинув 6 листопада внаслідок підриву гранати у власному будинку. Водночас така загибель військовослужбовця з високою ймовірністю була трагічним випадком.

Про це 24 Каналу повідомили джерела у правоохоронних органах. Водночас наразі триває розслідування, щоб з'ясувати всі обставини загибелі військового.

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Частяков загинув через трагічний випадок

Правоохоронці зазначили, що помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного – Геннадій Частяков загинув внаслідок нещасного випадку. Зокрема, причиною смерті чоловіка став вибух німецької гранати DM51.

З ймовірністю 99,9% це трагічний випадок. Йому подарували на день народження бойові гранати, одна з яких здетонувала при необережному поводженні,

– зауважило джерело.

У правоохоронних органах також розповіли, що слідство щодо встановлення точної причини смерті Частякова триває. Однак наразі, за словами обізнаного джерела, немає підстав говорити ні про замах, ні про російський слід. Зокрема, джерело наголосило, що військовий загинув внаслідок необережного поводження із боєприпасом.

Помічник Залужного загинув 6 листопада