З ймовірністю 99,9% Частяков загинув через трагічний випадок, – джерело
Помічник Валерія Залужного Геннадій Частяков загинув 6 листопада внаслідок підриву гранати у власному будинку. Водночас така загибель військовослужбовця з високою ймовірністю була трагічним випадком.
Про це 24 Каналу повідомили джерела у правоохоронних органах. Водночас наразі триває розслідування, щоб з'ясувати всі обставини загибелі військового.
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Частяков загинув через трагічний випадок
Правоохоронці зазначили, що помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного – Геннадій Частяков загинув внаслідок нещасного випадку. Зокрема, причиною смерті чоловіка став вибух німецької гранати DM51.
З ймовірністю 99,9% це трагічний випадок. Йому подарували на день народження бойові гранати, одна з яких здетонувала при необережному поводженні,
– зауважило джерело.
У правоохоронних органах також розповіли, що слідство щодо встановлення точної причини смерті Частякова триває. Однак наразі, за словами обізнаного джерела, немає підстав говорити ні про замах, ні про російський слід. Зокрема, джерело наголосило, що військовий загинув внаслідок необережного поводження із боєприпасом.
Помічник Залужного загинув 6 листопада
- У Нацполіції України розповіли, що інцидент стався в одному з житлових комплексів у Київській області. Правоохоронці наголосили, що, за попередніми даними, від вибуху гранати загинув 39-річний військовий, а також постраждав його син.
- Згодом стало відомо, що загиблим був помічник Валерія Залужного – Геннадій Частяков. Крім того, у приміщенні військового виявили ще п'ять гранат.
- Підтвердив загибель свого помічника й сам Валерій Залужний. Він розповів, що невідомий вибуховий пристрій спрацював в одному із подарунків під час святкування дня народження Частякова.
- Згодом джерела 24 Каналу зазначили, що син військового отримав тяжкі травми обличчя. Крім того, за словами його матері, дитина після вибуху не подавала ознак життя.
- Також, за даними правоохоронців, посилаючись на слова дружини помічника Залужного, встановили, що Частяков приніс додому подарунковий пакет. Там містилася пляшка спиртного напою та подарункові чарки у вигляді гранат.