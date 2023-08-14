Українська розвідка оцінила ймовірність нового "великого наступу Росії"

Росія далі марно намагається наступати на Куп'янському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Українська розвідка відреагувала на припущення західної преси про можливий новий "великий наступ Росії".

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що Україна не побачить в осяжному майбутньому чогось такого, з чим не готова зіткнутись.

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Чи є загроза нового "великого наступу Росії"

Представник Головного управління розвідки пригадав, що великий наступ Росії пророкували цієї зими, але він провалився. Наразі ж також припускають таку можливість.

Я скажу так: ми не побачимо в осяжному майбутньому чогось такого, з чим не готові зіткнутись. Сукупність багатьох чинників та реальна ситуація вказує на те, що Росія отримує по зубах і намагається використовувати все, що вона має, щоб сповільнити наш наступ, зруйнувати нашу внутрішню єдність, довіру між Україною та нашими партнерами,

– заявив Вадим Скібіцький.

Генерал-майор пояснив, що наразі:

росіяни хочуть виграти час, щоб накопичити зброю та відновити боєздатність своєї окупаційної армії;

завдання України – цього не допустити, щоб Росія щодня відчувала наш праведний гнів за всі вчинені ними воєнні злочини й вона вже відчуває.

"Так, нашим Силам безпеки та оборони нелегко, та в нас немає іншого виходу, крім як продовжувати боротьбу, і ми рухаємось вперед мудро і сміливо", – запевнив Скібіцький.

Чи може Росія знову спробувати піти на Київ