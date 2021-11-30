Ймовірний "держпереворот": Монастирський звернувся до українців перед 1 грудня

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звернувся до українців, які планують взяти участь в акціях 1 грудня. Він закликав поважати правоохоронців. Раніше заявляли, нібито у цей день планують "держпереворот".

Монастирський попросив всіх дотримуватись правопорядку, а також – керуватись почуттям громадянської відповідальності.

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Міністр заявив, що брав участь у двох Майданах, тому для нього право на волевиявлення та свободу мирного зібрання мають високу цінність.

Звертаюся до тих, хто збирається взяти участь у масових акціях 1 грудня! Прошу вас дотримуватися правопорядку та керуватися почуттям громадянської відповідальності,

– наголосив чиновник.

Він закликав не сумніватись, що правоохоронці теж поважають виявлення громадянської позиції, але й чекають поваги до себе.

Звідки взялась інформація про "держпереворот"

Про ймовірну підготовку державного перевороту в Україні заявив президент Володимир Зеленський під час свого пресмарафону 26 листопада.

За його словами, у це начебто намагаються втягнути Ріната Ахметова. Тому Зеленський покликав олігарха на Банкову, щоб показати записи розмов про переворот.

Сам Ахметов назвав таку інформацію"суцільною брехнею".

Однак видання Buzzfeed повідомило, що спробу державного перевороту нібито справді готували офіцер російського ФСБ та три зрадники з МВС України, які перебувають в окупованому Криму.

Віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко розповів, що 1 грудня нібито плануються масові акції. Мовляв, будуть "підвозити" людей до Києва. А жителям регіонів пропонують по 1 000 гривень за участь у "держперевороті".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що є багато зацікавлених в таких акціях осіб. Через це мають заблокувати проїзди та входи до парламенту.

Текст поста Дениса Монастирського:

Звертаюся до тих, хто збирається взяти участь у масових акціях 1 грудня!

Прошу вас дотримуватися правопорядку та керуватися почуттям громадянської відповідальності.

Я – учасник обох Майданів, і для мене право на волевиявлення, свободу мирного зібрання та дотримання прав і свобод громадян мають високу цінність. У Нацполіції та Нацгвардії також є люди, які пройшли Майдани, а ще більше тих, хто брав участь у бойових діях у зоні проведення Антитерористичної операції або Операції об’єднаних сил.

Можете не сумніватись, що ті, хто зараз стоять на службі громадського порядку, з повагою ставляться до виявлення громадянської позиції і так само очікують поваги до себе. Вони – на сторожі вашої безпеки і роблять усе для недопущення провокацій.

Україна у нас одна! І наш із вами обов’язок – її захищати. Як на фронті, так і в тилу. Будьмо гідні цієї відповідальної й високої місії.