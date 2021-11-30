Ймовірний "держпереворот": Монастирський звернувся до українців перед 1 грудня
Джерело:фейсбук Дениса Монастирського
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звернувся до українців, які планують взяти участь в акціях 1 грудня. Він закликав поважати правоохоронців. Раніше заявляли, нібито у цей день планують "держпереворот".
Монастирський попросив всіх дотримуватись правопорядку, а також – керуватись почуттям громадянської відповідальності.
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Міністр заявив, що брав участь у двох Майданах, тому для нього право на волевиявлення та свободу мирного зібрання мають високу цінність.
Звертаюся до тих, хто збирається взяти участь у масових акціях 1 грудня! Прошу вас дотримуватися правопорядку та керуватися почуттям громадянської відповідальності,
– наголосив чиновник.
Він закликав не сумніватись, що правоохоронці теж поважають виявлення громадянської позиції, але й чекають поваги до себе.
Звідки взялась інформація про "держпереворот"
- Про ймовірну підготовку державного перевороту в Україні заявив президент Володимир Зеленський під час свого пресмарафону 26 листопада.
- За його словами, у це начебто намагаються втягнути Ріната Ахметова. Тому Зеленський покликав олігарха на Банкову, щоб показати записи розмов про переворот.
- Сам Ахметов назвав таку інформацію"суцільною брехнею".
- Однак видання Buzzfeed повідомило, що спробу державного перевороту нібито справді готували офіцер російського ФСБ та три зрадники з МВС України, які перебувають в окупованому Криму.
- Віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко розповів, що 1 грудня нібито плануються масові акції. Мовляв, будуть "підвозити" людей до Києва. А жителям регіонів пропонують по 1 000 гривень за участь у "держперевороті".
- Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що є багато зацікавлених в таких акціях осіб. Через це мають заблокувати проїзди та входи до парламенту.
Текст поста Дениса Монастирського:
Звертаюся до тих, хто збирається взяти участь у масових акціях 1 грудня!
Прошу вас дотримуватися правопорядку та керуватися почуттям громадянської відповідальності.
Я – учасник обох Майданів, і для мене право на волевиявлення, свободу мирного зібрання та дотримання прав і свобод громадян мають високу цінність. У Нацполіції та Нацгвардії також є люди, які пройшли Майдани, а ще більше тих, хто брав участь у бойових діях у зоні проведення Антитерористичної операції або Операції об’єднаних сил.
Можете не сумніватись, що ті, хто зараз стоять на службі громадського порядку, з повагою ставляться до виявлення громадянської позиції і так само очікують поваги до себе. Вони – на сторожі вашої безпеки і роблять усе для недопущення провокацій.
Україна у нас одна! І наш із вами обов’язок – її захищати. Як на фронті, так і в тилу. Будьмо гідні цієї відповідальної й високої місії.