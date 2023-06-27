Зачепить 4 країни: які загрози нестимуть ймовірні теракти Росії на ЗАЕС та "Титані" в Криму

Російські окупанти завершили підготовку до ймовірного теракту на Запорізькій АЕС. Ситуація вкрай серйозна та небезпечна. У разі найгіршого сценарію наслідки теракту Росії зачеплять одразу 4 країни.

Про це 24 Каналу відзначила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона пояснила роль міжнародної спільноті у тиску на країну-агресорку.

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Міжнародна підтримка

Після теракту на Каховській ГЕС цілком ймовірно, що росіяни можуть перейти від шантажу до справжнього тероризму на ЗАЕС. Тому не можна відкидати їхні погрози, ставитися до цього вкрай серйозно і діяти. Зокрема, через міжнародний тиск, який, за словами Гуменюк, наразі суттєво допомагає.

"Зокрема, це ті резолюції, які країни і світові лідери здатні приймати у себе і обговорювати на найвищих рівнях. Вони роблять суттєві заяви і досить потужно підтримують Україну", – пояснила речниця.

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Наталія Гуменюк про ситуацію на ЗАЕС: дивитись відео

Наростання загроз

Крім ЗАЕС під загрозою і підприємство "Титан", що розташоване у тимчасово окупованому Армянську в Криму. Це великий хімічний завод з виробництва титанової продукції, який росіські окупанти теж замінували.

Це один з об'єктів у ланцюзі техногенного шантажу. Ворог використовує його для нарощування загрози. Тому що локальна ситуація – розвиток подій навколо ГЕС, далі по ступеню важкості і усунення наслідків йде хімічна загроза, і найвищий – ядерна,

– сказала Гуменюк.

Наразі українські сили оборони піклуються про те, аби населення було максимально обізнане у всіх заходах безпеки. До речі, 24 Канал зібрав усі важливі поради у разі ймовірного теракту на ЗАЕС та пояснив чи буде небезпечний викид аміаку з "Титану".

"Варто розуміти, що в першу чергу під загрозу потрапляють підрозділи окупантів. Нам треба максимально втягнути всі країни, які стануть дотичні до цього. Це Туреччина, Румунія, безпосередньо Україна і та сама ж Росія потрапляють у зону ураження", – наголосила речниця.

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