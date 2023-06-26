Ймовірний теракт на ЗАЕС не пройде повз нікого у світі: які є 2 варіанти запобігти планам Путіна
Російські окупанти завершили підготовку до ймовірного теракту на ЗАЕС. Вони вже розмістили техніку з вибухівкою біля 4 із 6 енергоблоків. Якщо росіяни наважаться на теракт, то ця катастрофа не омине увесь світ. Утім, є декілька варіантів як запобігти агресорам.
Їх 24 Каналу припустив військовий експерт, капітан армії оборони Ізраїлю у відставці Григорій Тамар. Він оцінив загальну ймовірність теракту росіян.
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2 варіанти запобігти теракту
Загроза теракту на ЗАЕС нависла над Україною ще від початку повномасштабної війни, коли росіяни у перші тижні розпочали її мінування, відзначив Тамар. Він припустив два варіанти як можна запобігти окупантам і безпосередньо планам Путіна.
Це або зухвала антитерористична операція силами спецпідрозділів, або загальна військова операція, яка має блокувати російські сили, розташовані на ЗАЕС, щоб змусити їх до капітуляції,
– відзначив він.
Кдбшна ментальність Путіна
Ймовірний теракт не пройде повз жодної країни у світі. Ба більше – наразі Путін може відчувати своєрідне піднесення після невдалого походу Пригожина на Москву.
"Те, що росіяни можуть піти на теракт – більш вірогідно, ніж застосування тактичної ядерної зброї. Тому що це злочинна кдбшна ментальність росіян", – додав військовий експерт.
Григорій Тамар про запобігання теракту на ЗАЕС: дивитись відео
Нагадаємо, напередодні очільник української розвідки Кирило Буданов наголосив, до аварії на Запорізькій АЕС також може призвести не лише замінування, а й підвищення росіянами напруги на лініях електропостачання до станції. Окупанти повністю розробили та затвердили план теракту. Ситуація вкрай серйозна.
Ситуація на ЗАЕС: останні новини
- Існує ризик, що окупанти можуть здійснити атаку на ЗАЕС із витоком радіації як "превентивний захід" аби запобігти українському наступу та заморозити лінію фронту в нинішньому вигляді. Чи буде наказ підірвати ЗАЕС, залежить від того, як Росія бачить потенційні вигоди від ядерної катастрофи на Півдні України.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни не виключають ймовірність теракту на ЗАЕС. Бо росіяни вже продемонстрували свою готовність наражати власні війська на небезпеку. Вони припускають, що окупанти можуть поширювати інформацію про мінування ставка-охолоджувача та енергоблоків, аби перешкоджати ЗСУ.
- Експерти припускають декілька варіантів вчинення росіянами ймовірного теракту: вони можуть вимкнути охолодження для реактора, який наразі є активним, замінувати сховище відпрацьованого палива або влаштувати вибух, що спричинить витік радіоактивних речовин, які потраплять у Дніпро.