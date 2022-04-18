Ймовірно, більшість повернеться за кордон, – МВС про масове повернення українців
За останні кілька днів до України повернулося ще більше наших земляків. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко не виключає, що такий наплив пов’язаний зі святкуванням Великодня.
Так, в ефірі телеканалу "Рада" Вадим Денисенко зазначив, що масове повернення українців радше пов'язане з наближенням Великодня. І вже після свят більшість із них виїдуть за кордон.
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Люди приїжджають, щоб побачитися з рідними
Радник міністра зазначив, що за ситуацією, пов'язаною з поверненням українців слідкуватимуть. Водночас він додав, що з високою ймовірністю більшість людей приїжджають лише на Великдень та повернуться після свят назад.
Більшість – ті люди, які приїжджають на святкування Великодня, зустрітися зі своїми рідними, глянути на свої домівки. І потім, напевне, більшість цих людей повернеться за кордон,
– додав він.
Зазначимо, що за добу 16 квітня, до України повернулося 38 тисяч наших земляків. У ДПСУ повідомляють, що це вперше від початку війни приїхало більше людей, ніж виїхало.
Додамо, що Володимир Зеленський в інтерв'ю розповів про українських біженців. Він переконаний, що 93 – 95% людей, які вимушено втекли за кордон від війни, повернуться до України. Але, підкреслив він, поспішати з цим не варто.
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