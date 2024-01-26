"Й**нуло прям жостко": сильний вибух прогримів у Ленінградській області
У Ленінградській області вже вкотре стає неспокійно. Посеред дня там пролунав потужний вибух, а в небо здійнявся стовп густого диму.
Варто додати, що декілька днів тому причиною неспокою у Ленінградській області стали удари по Усть-Лузі. Цього разу росіяни виправдовуються плановими роботами.
Дивіться також Нова військова стратегія України вражає Росію у "хворі місця", – The Spectator
Деталі "бавовни"
Росіяни, що проживають у Ленінградській область вдень 26 січня знову почали повідомляти про прояви "бавовни" у їхньому регіоні. Під Виборгом пролунав потужний вибух, а вже після жителі міста почали фіксувати над містом густий стовп диму.
Короче щось як й**нуло зараз, прямо жостко, прямо земля затряслася,
– коментує ситуацію один з росіян.
Ситуація у Ленінградській області знову "напружена": обережно, у відео нецензурна лексика (18+)
У МВС Росії уже поспішили виправдатися – вони заявили, що вибух під Виборгом є плановим. Начебто там ведуться роботи з видобутку гранітної крихти в одному з кар'єрів. Цікаве рішення – не повідомляти про такі роботи, особливо на фоні нещодавніх ударів по області.
Що відбулося в Ленінградській області
- Вночі, 21 січня, у Ленінградській області внаслідок атаки дронів у морському порту палав нафтовий термінал російської компанії "Новатек". Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ Росії. Зазначається, що за ударом стоїть Служба безпеки України.
- Пожежа в порту "Усть-Луга" палала майже 2 доби. Відомо, що технологічний процес на заводі "Новатек" досі зупинено. Окупанти заявили, що внаслідок пожежі пошкоджено дві цистерни та насосну станцію. Натомість постраждалих, за їхніми словами, немає.
- Аналітики московської брокерської компанії БКС переконані, що завод, найімовірніше, повернеться до роботи протягом кількох тижнів або навіть місяців. Через інцидент може постраждати чверть доходів "Новатеку".
- Варто додати, що у 2023 році з порту Усть-Луга, де розташовано кілька точок збуту експорту сировинних товарів, до Азії було відправлено 5,2 мільйона тонн нафти, з них 2,8 мільйона надійшло з термінала "Новатеку".