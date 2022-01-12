Його цікавлять найшвидші терміни, – Галушкін розповів, які завдання поставив йому Зеленський

На початку 2022 року Володимир Зеленський призначив головнокомандувачем Сил територіальної оборони ЗСУ Юрія Галушкіна. Перед ним поставили основні завдання.

Зокрема мовилось про швидкі терміни реалізації завдань. Про це в ефірі 24 каналу розповів сам Юрій Галушкін.

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Галушкін: На повну потужність

За його словами, президент України поставив йому завдання як верховний головнокомандувач.

Його цікавить у якомога найшвидші терміни забезпечити функціонування Сил територіальної оборони на повну потужність,

– наголосив Галушкін.

Він пояснив, що мовиться про:

швидке створення системи управління;

швидке створення регіональних органів управління;

забезпечення їхнього функціонування з метою коректного управління підпорядкованими військовими частинами.

Запобігання вторгненню Росії

Юрія Галушкіна призначили командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України 1 січня 2022 року. Досвідчений бойовий генерал очолював Високомобільні десантні війська, проходив службу на посаді головного інспектора Міноборони та заступника головного інспектора.

Галушкін звернув увагу на те, що в законі про основи національного спротиву прописано, що президент України своїм указом може затвердити рішення Ради національної безпеки й оборони для того, щоб розгорнути Сили територіальної оборони.

"Такі заходи дозволять запобігти заходам відкритого вторгнення в Україну і забезпечить швидке розгортання бойових частин у визначеній території", – зауважив головнокомандувач.

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