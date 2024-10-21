Його улюблена тема: що зрадник Сальдо вигадує про війну в Україні

Тема участі іноземців у війні на боці України одна з найпопулярніших для російської пропаганди. А на тлі інформації про підготовку росіянами військового контингенту з КНДР для відправки до України, маніпуляції про найманців у лавах ЗСУ знову з'явились в інформаційному просторі. Тепер з уст колаборантів. Втім, як завжди недолуго.

Так 24 Каналу прокоментувала заяви колаборанта Володимира Сальдо про польских найманців журналістка з Херсону Євгенія Вірлич, яка знайома з діяльністю Сальдо вже багато років. Вона запевняє, цей зрадник регулярно порушує тему участі у війні в Україні вояків іноземних країн.

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"Це була вистава"

Для Сальдо найулюбленіша тема – "польські та англосаксонські найманці". Раніше він вже пробував "розкрутити" цю тему, але не вдалося.

"Сальдо виклав відео, де начебто польський воїн, якого взяли в полон росіяни, говорить польською. Ми одразу спростували це, оскільки це була вистава. Якщо будь-хто послухає справжню польську мову, то зрозуміє, що це не поляк говорить", – сказала Євгенія Вірлич.

За словами журналістки, після спростування цього фейку Сальдо перестав публікувати подібні відео. Але попри це регулярно комунікує на пропагандистських ресурсах твердження про наявність поляків на фронті в Україні.

Приблизно раз на тиждень він видає подібний морок. Окрім того, він бере участь регулярно в діяльності різних російських ресурсів, де розповідає про колективний захід, нацистів, фашистів та все решту, – розповіла журналістка.

"І ось цього тижня він вигадав польських найманців. Але тепер вже це лише слова, бо з тим постановочним відео вони дійсно дуже сильно "налажали", – додала Вірлич.

Нагадаємо, окрім своєї пропагандистської діяльності Володимир Сальдо відомий і викраденням урожаю зернових з окупованих територій Півдня та Приазов'я. За це він вже отримав підозру від Херсонської обласної прокуратутри та заочно постане перед судом. Додамо, що у листопаді 2023 року Володимира Сальдо вже визнали винним у державній зраді та засудили до 15 років за гратами з конфіскацією майна.