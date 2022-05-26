"Його замочили": окупанти обговорюють розстріл співробітника Запорізької АЕС

23 травня росіяни увірвались до помешкання працівника Запорізької АЕС та розстріляли його. ГУР МО України опублікували запис перехоплених розмов окупантів, де вони розкривають деталі свого злочину.

У телеграм-каналі Головного управління розвідки МО України повідомили деталі воєнного злочину окупантів на території Запорізької області.

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Місто Енергодар знаходиться під тимчасовою окупацією ворога. Росіяни зайняли Запорізьку АЕС та проводять перевірку населення, зокрема шукають тих, хто воював після 2014 року на Донбасі.

Українській розвідці вдалось перехопити розмови найманців Кремля, які здійснили замах на життя Сергія Швеця – працівника енерго-ремонтного підрозділу АЕС.

"Співробітники карального загону рашистів спочатку з'ясовують особисті дані Швеця. Потім дають наказ знайти його на робочому місці. Коли з'ясовується, що він залишив станцію після закінчення зміни, відправляють групу до місця проживання", – повідомили у ГУР МОУ.

Запис перехоплених розмов окупантів:

На записі чутно кілька розмов окупантів між собою. Останній дзвінок від російського військовослужбовця з позивним "Ловець". Вбився звітує, що знайшли чоловіка за домашньою адресою.

Адресу відпрацювали. У нього автомат, він чинив опір. Його "замочили". Він ще живий, але він не виживе. У нього декілька кульових поранень,

– доповів терорист своєму керівництву.

Раніше повідомлялось, що російські військові увірвались до житла Сергія Швеця та розстріляли його з автоматичної зброї.

Працівника ЗАЕС одразу відвезли у місцеву лікарню, де медики одразу взялися рятувати життя чоловіку. За даними Енергоатому, постраждалий отримав численні кульові поранення з проникненням у тіло та втратив дуже багато крові. Зазначається, що такі травми практично несумісні з життям. Лікарі близько 10 годин оперували Сергія. Зазначається, що надскладну операцію чоловік пережив.

"Сподіваємося і на подальше диво – одужання", – написали у повідомленні Енергоатом.

Також про стан постраждалого повідомляв й Енергодарський міський голова Дмитро Орлов. За його словами Сергій Швець залишається живим, хоча й перебуває у вкрай тяжкому стані.

У розвідці наразі не розголошують деталі цього військового злочину.