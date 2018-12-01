"Його розвернуло і викинуло на зустрічну смугу": як пасок безпеки може врятувати життя

Українці б'ють на сполох, адже в нашій країні, де щодня стаються аварії й гинуть люди, лише 23% водіїв користуються пасками безпеки. Інші просто нехтують звичайним правилом, встановлюють заглушки, піддаючи своє життя небезпеці.

Після моторошних аварій за участю людей, які не користувалися паском безпеки виживає лише один відсоток.

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Під час зіткнення на великій швидкості від автомобіля майже нічого не лишається. У травні 2018 року автомобіль журналіста-розслідувача В'ячеслава після зустрічного удару теж перетворився на груду металу.



Автомобіль В'ячеслава

Цього дядьку розвернуло і викинуло на зустрічну смугу. Я лише бачив, як на мене летить машина, що крутиться, немов кегля. Я думав, що буде пожежа, бо він ударив мене у бензобак. За три секунди я вибрався з машини, живий та здоровий, тому що був пристебнутий. Лише обличчя трохи подряпало, опік на плечі від ременя і все,

– сказав В'ячеслав Касім.

В'ячеслав каже, аби не його звичка користуватись ременем безпеки, травми були б серйозними. Від зламаних рук та ніг до черепно-мозкової травми.

На краш-тестах чудово видно, як непристебнутий водій на великій швидкості власним тілом вибиває лобове скло.



Краш-тест

Менеджер кампанії "За безпечні дороги" Андрій Климчук сказав, якщо ззаду непристебнутий, наприклад, пасажир то він може вбити, того хто сидить по переду.

Тому що він летить з величезною швидкістю вперед, і навіть, якщо передній пасажир чи водій пристебнуті, то він може його просто розчавити своєю масою,

– додав Андрій.

За даними досліджень, в Україні паски безпеки використовують 23% автомобілістів. Найбільш свідомі – у столиці, майже 53%, а от аутсайдером у цьому списку став Хмельницький, лише дев'ять відсотків водіїв користуються ременем безпеки.



Статистика користування пасками безпеки у містах України

Лише три секунди потрібно для того, аби врятувати власне життя.

Я вже років 12 паском безпеки користуюся дуже рідко, Я розумію, що це неправильно, проте мені не зручно. Я кожен раз виходжу з машини, сідаю, виходжу, сідаю, так цілий день у такому ритмі, тому не зручно кожного разу це робити,

– сказав водій Володимир.

Натомість водій Віктор запевняє, що пасок безпеки заважає, адже через нього погано видно дорогу. На жаль, про безпеку своїх пасажирів водії теж не дуже турбуються.

"Ось попереду пристібаються, а ззаду я не прошу, забуваю про це. Раніше "Копійка" була, то у ній взагалі цього немає", – розповів водій Віталій.

У Хмельницькому, де показник найгірший, ми зустріли лише одного водія, який зізнався у тому, що паском безпеки не користується взагалі. Натомість столичні водії можуть бути прикладом для інших. А деякі водії навіть переймаються за безпеку своїх чотирилапих.



Водії автівок хвилюються за безпеку свої домашніх улюбленців

Аби мотивувати водіїв, Верховна Рада вже ухвалила новий закон про штрафи. Згідно з ним, за непристебнутий пасок водію доведеться заплатити не 51 гривню, як зараз, а 850. Штраф сплачуватиме завжди водій – і у випадку, якщо сам непристебнутий, і якщо перевозить непристебнутих пасажирів. Новий закон може запрацювати не раніше березня 2019, після того, як його підпише президент.