Йорданія запросила у США систему Patriot через побоювання ескалації на Близькому Сході

Йорданія звернулася до Сполучених Штатів із проханням посилити систему протиповітряної оборони у контексті загрози атаки безпілотниками. Зокрема розмістити на кордонах країни систему Patriot.

Про це заявив представник королівських Збройних Сил бригадний генерал Мустафа аль-Хіярі. За його словами, дрони використовуються також у контрабанді наркотиків.

Дивіться також В очікуванні бурі: чи вдалося Байдену загасити велику пожежу на Близькому Сході

"Ми направили до США запит щодо надання зенітно-ракетних комплексів Patriot для захисту кордонів. Безпілотники стали загрозою для всіх наших фронтів", — сказав він.

США є союзником Йорданії

Як зазначило видання, Йорданія є близьким союзником США в регіоні. Прохання надійшло на тлі зростання напруженості на Близькому Сході через війну в секторі Гази, а також зіткнення на лівансько-ізраїльському кордоні між Хезболлою та ЦАХАЛ.

Йорданія не може розгорнути ці комплекси самостійно, тому ми попросили США, які є нашим стратегічним партнером,

– пояснив генерал.

Аль-Хіярі також повідомив, що Йорданія продовжує зусилля щодо налагодження повітряного мосту для постачання гуманітарної допомоги палестинському населенню в секторі Газа. І наголосив, що військові аеродроми в королівстві "не використовуватимуть для перекидання боєприпасів та військової техніки до Ізраїлю".

Що цьому передувало