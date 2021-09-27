Йшов виганяти Путіна: у Росії шамана Габишева примусово запроторили до психлікарні
Джерело:"Радіо Свобода"
Якутського шамана Олександра Габишева примусово відправили на лікування до медзакладу. Таке рішення ухвалив суд.
Тепер вирок суду набув чинності. Про це повідомив адвокат Олексій Прянишников.
До теми Йшов виганяти Путіна: Якутського шамана примусово запроторили до психлікарні
Шамана, що хотів здійснити "обряд вигнання Путіна", відправили у психлікарню
Адвокат дізнався про примусове відправлення Габишева в клініку від співробітників ізолятора.
Шамана відвезли до лікарні, оскільки набрав чинності вирок про його примусове лікування в психіатричному стаціонарі,
– мовиться у повідомленні.
Варто відзначити, що під час судового засідання відхиляли аргументи захисту, щодо того, що:
- провина Габишева у кримінальних справах про екстремізм і про застосування насильства до співробітників правоохоронних органів при затриманні в січні не доведена;
- висновки експертів Якутського психіатричного диспансеру про його неосудність – необґрунтовані.
Сам Олександр Габишев у останньому слові на суді сказав, що його кримінальна справа – політична. Ба більше, захист шамана планує подати скарги до касаційного суду. У разі відмови – до Європейського суду з прав людини.
Що відомо про шамана Габишева
- У березні 2019 року шаман Олександр Габишев, що родом з російського регіону Якутії, вирушив у Москву для проведення "обряду вигнання Путіна". Він заявив, що повинен вигнати Путіна з Москви, бо бог йому сказав, що глава Росії є демоном.
- Згодом він зібрав мітинг проти Путіна. Восени 2019 року його затримали на кордоні Бурятії та Іркутської області.
- У червні 2020 року він знову хотів рушити в Москву. Та його, за рішенням суду, госпіталізували в Якутський психдиспансер.
- Згодом справа набула розголосу, люди протестували та вимагали звільнити шамана.
- У січні 2021 року його знову госпіталізовували в психдиспансер.