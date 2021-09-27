Йшов виганяти Путіна: у Росії шамана Габишева примусово запроторили до психлікарні

Якутського шамана Олександра Габишева примусово відправили на лікування до медзакладу. Таке рішення ухвалив суд.

Тепер вирок суду набув чинності. Про це повідомив адвокат Олексій Прянишников.

До теми Йшов виганяти Путіна: Якутського шамана примусово запроторили до психлікарні

Шамана, що хотів здійснити "обряд вигнання Путіна", відправили у психлікарню

Адвокат дізнався про примусове відправлення Габишева в клініку від співробітників ізолятора.

Шамана відвезли до лікарні, оскільки набрав чинності вирок про його примусове лікування в психіатричному стаціонарі,

– мовиться у повідомленні.

Варто відзначити, що під час судового засідання відхиляли аргументи захисту, щодо того, що:

провина Габишева у кримінальних справах про екстремізм і про застосування насильства до співробітників правоохоронних органів при затриманні в січні не доведена;

при затриманні в січні не доведена; висновки експертів Якутського психіатричного диспансеру про його неосудність – необґрунтовані.

Сам Олександр Габишев у останньому слові на суді сказав, що його кримінальна справа – політична. Ба більше, захист шамана планує подати скарги до касаційного суду. У разі відмови – до Європейського суду з прав людини.

Що відомо про шамана Габишева