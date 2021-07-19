Просила показати фото Шеремета, щоб хоч знати, хто це, – Кузьменко

Одна з підозрюваних у справі вбивства Павла Шеремета Юлія Кузьменко зізналася, що до ув'язнення практично нічого не знала про журналіста. Вона додала, що, перебуваючи за ґратами, попросила показати фото Шеремета,

Як пригадала Юлія Кузьменко в інтерв'ю, коли журналіст помер, вона з цікавості подивилася в інтернеті деталі про Шеремета.

Важливо Підозрюваних у справі Шеремета відпустять, але перед ними мають вибачитись, – Дейнега

Вражає, але саме цей крок слідство розцінило, як один з доказів її причетності до вбивства.

Тобто, за версією слідства, виходить, що, нібито, я вбила Шеремета, а потім зайшла в інтернет подивитися, хто ж це такий,

– сказала Кузьменко.

Перебуваючи за ґратами, українська волонтерка та лікарка просила принести фото Шеремета, "щоб хоч знати, хто це такий".

Більше про справу вбивства Шеремета