Юлію Свириденко призначили прем'єр-міністеркою України
- Юлію Свириденко призначили прем'єр-міністеркою України, за неї проголосували 262 депутати Верховної Ради.
- Голосування: 201 голос від "Слуги народу", 1 від "Голосу", 10 від "Відновлення", 12 від "За майбутнє", 15 від "Довіри"; 22 депутати проголосували проти, 26 утрималися, 22 не голосували.
- Свириденко стала другою жінкою на посаді прем'єр-міністра України після Юлії Тимошенко.
Верховна Рада України 17 липня проголосувала за призначення Юлії Свириденко прем'єр-міністеркою України. За відповідне рішення віддали голос 262 депутати.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ярослава Железняка.
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Як відбувалося голосування за Свириденко у Раді?
Ярослав Железняк розповів, що за Юлію Свириденко проголосували 262 народних депутати з таких фракцій:
"Слуга народу" – 201 голос;
"Європейська солідарність" – 0 голосів;
"Батьківщина" – 0 голосів;
"Голос" – 1 голос;
"Відновлення" – 10 голосів;
"За майбутнє" – 12 голосів;
"Довіра" – 15 голосів;
Як голосували за призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єрки за фракціями / Фото з телеграм-каналу Ярослава Железняка
Також стало відомо, що 22 народних депутати проголосували проти призначення Юлії Свириденко очільницею уряду. Ще 26 – утрималися, а 22 – не голосували.
Скільки нардепів проголосували "за", "проти" та "утрималися" / Фото з телеграм-каналу Ярослава Железняка
Проте голосами більшості рішення про призначення нової очільниці уряду було ухвалене.
Таким чином Юлія Свириденко стала 19-ю прем'єр-міністеркою, а також другою жінкою очільницею Кабінету Міністрів України. До неї двічі уряд очолювала Юлія Тимошенко у 2005 та з 2007 по 2010 роки.
Які завдання в уряді ставить перед собою Свириденко?
Юлія Свириденко наголошувала, що Володимир Зеленський поставив перед нею завдання, які хотів би бачити в роботі нового уряду. Серед них: зміцнення економічного потенціалу України, розширення програм підтримки українців, масштабування виробництва власної зброї.
За словами нової прем'єрки, реалізувати ці завдання вона хоче завдяки дерегуляції, скороченні некритичних витрат та забезпеченні оборони. Свириденко підкреслила, що першочерговим пріоритетом уряду буде забезпечення Сил оборони та безпеки України та забезпечення стабільності нашої держави.
До посади прем'єр-міністерки України Юлія Свириденко була першою віцепрем'єркою – міністеркою економіки України. На цій посаді до відставки уряду Дениса Шмигаля вона пробула майже 4 роки.