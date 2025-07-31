У ніч на 31 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Києву. Парамедикиня бригади "Хартія" і колишня полонена Юлія "Тайра" Паєвська відреагувала на атаку.

Вона порівняла нічний обстріл столиці з тим, що переживала в катівнях росіян, і назвала дії Росії "сакралізованим злом, що прийняло свою сутність і пишається собою". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Юлію Паєвську.

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Що сказала "Тайра" про обстріл Києва?

Парамедикиня каже, що обстріли є масштабованими тортурами цілого народу. "Тайра" вважає, що Кремль пішов ва-банк, остаточно відкинувши спроби відбілити свої дії в очах світової спільноти.

Те, що я пережила в катівнях росіян, те що я спостерігаю під час хвиль "Шахедів" і ракет на наші міста – не просто система злочинів, це сакралізоване зло – зло, що прийняло свою сутність і пишається собою,

– заявила вона.

А також додала, що в росіян існує "наука катувань". За її словами, це нагадує обряд, а не випадкове насильство, це системний ритуал знищення людської гідності.

"Тайра" каже, що струм в катівнях, "Шахеди" по мирних містах, системні побиття в російських тюрмах, ракети по багатоповерхівках з дітьми, інформаційні вкиди з пропагандистськими маніпулятивними наративами є проявами трансцендентальної тиранії, що направлена на роз'єднання української спільноти, і живиться страхом своїх цілей.

Вона окреслила алгоритм, за яким діє Росія, щоб зламати волю українців до спротиву і боротьби. Парамедикиня підкреслила, що росіяни намагаються вбити українців в їхніх домах і в їхніх душах – зсередини, щоб не треба було перемагати їх на полі бою.

На її думку, ця тиранія має свій алгоритм і він полягає в тому, щоб відокремити людину від спільноти, позбавити її голосу, правди, імені, змусити сумніватися у власній цінності, поставити виживання вище за гідність, нав’язати мову ворога, категорії ворога, страх сформований ідеологами ворога і змусити повірити, що ніхто не прийде на допомогу.

Вона додала, що українці мають залишатися єдиними, щоб протистояти злу, та окреслила, що кожен має робити.

Це сатанинський механізм знищення народу через руйнування довіри. Щоб перемогти, треба розуміти не демонологію, а механізм трансценденції тиранії. Він долається тільки тоді, коли ми залишаємося єдиним цілим. Єдність – це дія, самих слів мало,

– вважає "Тайра".

На її думку, зараз українці мають говорити правду, називати речі та події словами, що визначають їх істинну сутність, підтримувати тих, кого знищують фізично і морально, не погоджуватись на мову ненависті, обирати гідність в будь-якій ситуації, продовжувати спротив, шукати нові способи впливу і боротьби.

Парамедикиня нагадала, що будь-яка дія, яка роз'єднує українців, є системною роботою на ворога. Вона додала, що росіяни бояться зброї, але їх найбільший кошмар – усвідомлення того, що ми зберігаємо і примножуємо далі рішучість залишитися вільними людьми.

"Тайра" переконана: "Вони бояться того, що ми все запам’ятаємо і того, що навіть у катівні чи під обстрілом вільна людина не здається, вільні люди об'єднуються."